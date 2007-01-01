Популярность телешоу и других развлекательных передач растет. Кулинарные шоу имеют своего зрителя, из простых ингредиентов можно сделать уникальные блюда и закуски. Сегодня поговорим о том, как выбрать мебель для кулинарной студии. От большого разнообразия материалов изготовления могут разбегаться глаза. Определим самые качественные, бесподобные и красивые модели, которые, несомненно, вызовут восторг зрителя.
В настоящее время на мебельном рынке выделяется мягкая мебель для кулинарной студии. Учитывая специфику использования данной мебели, важно, чтобы изделия обладали приятным внешним видом, неповторимые формы и стильный дизайн будет как никогда кстати. Рассмотрим некоторые технические характеристики: корпус производится из бука. Экологичный, безопасный и сверх надежный материал — отличное подспорье к долговечности и сохранению всех положительных качеств мебели. Мягкой основой сиденья выступает поролон. Наша компания закупает только высококачественные материалы, поэтому можно быть уверенным, что они со временем не порвутся, не истираются и не покрываются катышками. Мягкая ткань обивки может быть разной, здесь все зависит от вкусовых предпочтений покупателей. С нашей стороны, мы рекомендуем выбирать более износостойкие, а также прочные и практичные ткани, таким образом, в сочетании с отличной сборкой гарантируется длительный срок службы.
Еще одним вариантом меблировки кулинарной студии являются изделия из высококачественного пластика. Говоря об этих моделях, в первую очередь необходимо отметить практичность и неприхотливость в уходе. В процессе съемок на пластиковую мебель может попасть пищи или та или иная жидкость. Это никак не скажется на мебели, она легко переносит пролитие вина, а также напитков и попадание жирной пищи. Влажная салфетка и моющее средство полностью нейтрализует все загрязнения. На сайте нашей компании можно выбрать практически любой цвет такой мебели, поэтому не возникнет проблем с удачным сочетанием с уже существующим интерьером в студии.
Итак, хорошая мебель для кулинарной студии имеет свои особенности, красивые и бесподобные модели искусно украсят любое ток — шоу. Удобство и комфорт станет одним из определяющих преимуществ у вышеописанных моделей.
Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет изготавливает банкетную мебель и элитный текстиль. Мы недавно запустили линейку производства мягких стульев и полукресел. Наши цеха располагаются в Кировской области, собственное производство позволяет держать низкие цены на нашу мебель. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому наша продукция сделает Вашу жизнь более комфортной и удобной. Отдел качества ChiedoCover – это особая гордость, мы тщательно отбираем сотрудников, только опытные, профессиональные и компетентные способны минимизировать производственный брак. Благодаря нашему новому, инновационному оборудованию мы можем принимать большие и оптовые заказы.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Киселевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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