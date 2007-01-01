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          Товары по акции

          Мебель для кулинарной студии в Нижневартовске оптом

          от 2 300 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижневартовску и Ханты-Мансийскому АО — Югре

          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          В наличииНовинка
          2 990 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-54%
          Новинка
          2 800 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Хит
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Новинка
          6 890 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          2 790 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Огаста синий
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Ring, произведённого компанией ChiedoCover
          293 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Радиусная стойка ресепшн Ring
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн черная Power, произведённого компанией ChiedoCover
          126 840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Радиусная стойка ресепшн черная Power
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн черная Modest, произведённого компанией ChiedoCover
          126 840 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Радиусная стойка ресепшн черная Modest
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
          174 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Радиусная стойка ресепшн Elegance
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Seoul, произведённого компанией ChiedoCover
          115 100 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Радиусная стойка ресепшн Seoul
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          Хит
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4
          Стул Гаага коричневый
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Новинка
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Роза, вельвет бежево-серый
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          Новинка
          4 490 ₽6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-59%
          2 300 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Kongsberg, голубой, сплошной
          Настоящее фото товара Стол обеденный Орлеан малый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          27 993 ₽39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Орлеан малый
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          Делаем выбор изящной мебели для кулинарной студии

          Популярность телешоу и других развлекательных передач растет. Кулинарные шоу имеют своего зрителя, из простых ингредиентов можно сделать уникальные блюда и закуски. Сегодня поговорим о том, как выбрать мебель для кулинарной студии. От большого разнообразия материалов изготовления могут разбегаться глаза. Определим самые качественные, бесподобные и красивые модели, которые, несомненно, вызовут восторг зрителя.

          Мягкая мебель для кулинарной студии

          В настоящее время на мебельном рынке выделяется мягкая мебель для кулинарной студии. Учитывая специфику использования данной мебели, важно, чтобы изделия обладали приятным внешним видом, неповторимые формы и стильный дизайн будет как никогда кстати. Рассмотрим некоторые технические характеристики: корпус производится из бука. Экологичный, безопасный и сверх надежный материал — отличное подспорье к долговечности и сохранению всех положительных качеств мебели. Мягкой основой сиденья выступает поролон. Наша компания закупает только высококачественные материалы, поэтому можно быть уверенным, что они со временем не порвутся, не истираются и не покрываются катышками. Мягкая ткань обивки может быть разной, здесь все зависит от вкусовых предпочтений покупателей. С нашей стороны, мы рекомендуем выбирать более износостойкие, а также прочные и практичные ткани, таким образом, в сочетании с отличной сборкой гарантируется длительный срок службы.

          Пластиковая мебель для кулинарной студии

          Еще одним вариантом меблировки кулинарной студии являются изделия из высококачественного пластика. Говоря об этих моделях, в первую очередь необходимо отметить практичность и неприхотливость в уходе. В процессе съемок на пластиковую мебель может попасть пищи или та или иная жидкость. Это никак не скажется на мебели, она легко переносит пролитие вина, а также напитков и попадание жирной пищи. Влажная салфетка и моющее средство полностью нейтрализует все загрязнения. На сайте нашей компании можно выбрать практически любой цвет такой мебели, поэтому не возникнет проблем с удачным сочетанием с уже существующим интерьером в студии.

          Итак, хорошая мебель для кулинарной студии имеет свои особенности, красивые и бесподобные модели искусно украсят любое ток — шоу. Удобство и комфорт станет одним из определяющих преимуществ у вышеописанных моделей.

          Где купить мебель для кулинарной студии в Нижневартовске?

          Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет изготавливает банкетную мебель и элитный текстиль. Мы недавно запустили линейку производства мягких стульев и полукресел. Наши цеха располагаются в Кировской области, собственное производство позволяет держать низкие цены на нашу мебель. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому наша продукция сделает Вашу жизнь более комфортной и удобной. Отдел качества ChiedoCover – это особая гордость, мы тщательно отбираем сотрудников, только опытные, профессиональные и компетентные способны минимизировать производственный брак. Благодаря нашему новому, инновационному оборудованию мы можем принимать большие и оптовые заказы.

          Купить мебель для кулинарной студии в Нижневартовске достаточно легко. От Вас потребуется перейти по ссылке на наш официальный сайт, сделать и оформить заказ, далее ожидать звонка от наших менеджеров из отдела продаж. Они подробно смогут рассказать о технических характеристиках, наших новинках, а также сроках изготовлении и наличии. Доставка продукции осуществляется по всей России и стран СНГ.

          Почему мебель для кулинарной студии покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нижневартовск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижневартовску ?

            Доставка товара по Нижневартовску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижневартовску ?

            Стоимость доставки по Нижневартовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нижневартовску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижневартовску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нижневартовске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нижневартовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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