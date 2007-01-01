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            Товары по акции

            Мебель для культурно-досуговых учреждений в Иркутске оптом

            от 5 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Иркутску и Иркутской области

            Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D80 черный, 2 стула Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
            16 470 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Обеденная группа Стол Eames D80 черный, 2 стула Eames DAW черный
            Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 2 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
            14 570 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Обеденная группа Стол Eames D100, 2 стула Eames DSW
            Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 3 прозрачных стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            18 660 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 3 прозрачных стула Eames
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 2 голубых и 2 желтых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            11 750 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Комплект детский Eames, 2 голубых и 2 желтых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 1 голубой стул, произведённого компанией ChiedoCover
            7 280 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Комплект детский Eames, 1 голубой стул
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 2 желтых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            8 770 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Комплект детский Eames, 2 желтых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 3 голубых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            10 260 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Комплект детский Eames, 3 голубых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 3 желтых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            10 260 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Комплект детский Eames, 3 желтых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 4 голубых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            11 750 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Комплект детский Eames, 4 голубых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 4 желтых стула, произведённого компанией ChiedoCover
            11 750 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Комплект детский Eames, 4 желтых стула
            Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 1 голубой и 1 желтый стул, произведённого компанией ChiedoCover
            8 770 ₽
            Оптовая цена
            5
            Комплект детский Eames, 1 голубой и 1 желтый стул
            Настоящее фото товара Комплект мебели стол Eames DSW круглый D100 см, 2 стула Eames белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
            14 570 ₽19 047 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Комплект мебели стол Eames DSW круглый D100 см, 2 стула Eames белый
            Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-5%
            5 990 ₽6 290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Eames DSW пэчворк
            Настоящее фото товара Конференц кресло Steelcase, произведённого компанией ChiedoCover
            8 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Конференц кресло Steelcase
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
            7 660 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул пластиковый Mork на полозьях
            Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
            41 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Шкаф сушильный Универсал-2000Н
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            Мебель для культурно-досуговых учреждений: особенности и преимущества

            Места культурно-досуговых учреждений пользуются повышенным спросом абсолютно в любое время года. Прекрасно провести досуг, а также отдохнуть душой и телом — подобные места предлагают большой выбор как можно провести вечер или даже целый день. Для того, чтобы сформировать уют и удобство для посетителей необходимо тщательно продумать дизайн помещения и, конечно, позаботиться о мебели. На сегодняшний день в Иркутске существует множество вариантов меблировки мест для проведения досуга. Один из главных принципов — комфортабельность и удобство. Данные составляющие будут способствовать приятному отдыху и хорошему релаксу.

            Мягкая мебель для культурно-досуговых учреждений

            В настоящее время одним из хитов продаж на мебельном рынке в России считается мягкая мебель для культурно-досуговых учреждений. Специфика таких мест состоит в том, что мебель будет эксплуатироваться каждый день, поэтому важно обращать повышенное внимание на высокое качество и практичность. Мягкая мебель для подобных мест обладает повышенной комфортабельностью и устойчивостью. Она не предоставит никакого дискомфорта даже после длительного нахождения на ней. Одним из традиционных и классических вариантов исполнения станут более практичные и не маркие цвета, такие как: черный, серебристый, а также синий, зеленый и коричневый. Таким образом, даже после длительного использования мебель не изменит презентабельный внешний вид.

            Кроме того, мягкая мебель для культурно-досуговых учреждений считается одной из универсальных моделей, она прекрасно сочетается практически с любыми направлениями, как в классическом интерьере, так и в других популярных стилях.

            Деревянная мебель для культурно-досуговых учреждений

            Еще одним из вариантов для меблировки подобных мест является деревянная мебель для культурно-досуговых учреждений. Принимая во внимание требования, которые предъявляются к таким местам отдыха, важно, чтобы мебель была абсолютно безопасной и экологически чистой. Такие модели изготавливаются из массива дерева: они гипоаллергенны, таким образом, не вызовут никаких аллергических реакций и каждодневная эксплуатация никак негативно не отразится на качестве и долговечности этой мебели. Помимо того, эти модели имеют множество других преимуществ: высокие показатели износостойкости, прочность, надежность, а также изысканный, неповторимый вешний вид и повышенная долговечность. Они идеально подходят для повседневного использования, полная посадка в местах культурно-досуговых учреждений не сократит срок их службы — они рассчитаны на это. Данный материал не требует больших усилий по уходу, для того, чтобы такая мебель сохраняла все свои положительные качества и свойства важно придерживаться определенным правилам по уходу. При появлении пыли и каких-либо других загрязнений рекомендуется использовать салфетку из микрофибры. Как правило, для того, чтобы деревянные стулья привести в порядок достаточно простой салфетки.

            Мебель для досуга в Иркутске и Иркутской области

            Кроме того, удачным решением для меблировки также является пластиковая мебель для культурно — досуговых учреждений. Это универсальная модель, обладающая привлекательным внешним видом. Одним из важнейших качеств для подобной мебели также является практичность. Ежедневная эксплуатация способствует тому, что могут оставаться какие — то загрязнения: остатки пищи или напитков. Правильным решением выбирать такую мебель, которая легко и просто очищается от подобных загрязнений. Подобная мебель для досуга не потребует дополнительных усилий, буквально за несколько минут ее можно привести в полный порядок. Кроме того, она очень компактна, обладает легким весом, максимально удобна и комфортабельна для посетителей.

            Детская мебель для досуга

            Места для культурно-досуговых учреждений, предназначенные для всей семьи, также нуждаются в проведении меблировки. Отличным вариантом станет детская мебель для досуга. В отношении данных моделей необходимо соблюдать определенные требования. Мебель должна быть изготовлена из натуральных материалов и быть экологически чистой. Массив дерева — идеальный материал для изготовления детских мебели. Они комфортабельны, удобны, а также органично впишутся практически в любой интерьер и являются абсолютно безопасными.

            Итак, от правильного выбора мебели для культурно — досуговых учреждений зависит не только общее впечатление от заведений, но удобство и комфорт. Высокое качество материалов, уют, практичность и большой срок службы являются одними из главных качеств подобной мебели.

            Где купить мебель для культурно-досуговых учреждений в Иркутске?

            Копания ChiedoCover изготавливает мебель абсолютно на любой вкус и кошелек: для ресторана, кафе, общепита, а также дома и других сфер деятельности. На сегодняшний день ChiedoCover – лидер про ассортименту моделей, в нашем каталоге продукции представлены модели, которые идеально смотрятся в любом стилевом направлении. Собственное производство, уникальные технологии, опытные сотрудники и строгий контроль качества позволяют доставлять до потребителя лучшую мебель, которая отвечает все современным требованиям безопасности и качества.

            Купить мебель для культурно-досуговых учреждений в Иркутске можно на нашем официальном сайте. В нашем каталоге продукции Вы точно найдете именно ту модель, которая удовлетворит все Ваши потребности. Сделать заказ можно напрямую у наших менеджеров или оставить заявку на обратный звонок. Опытные и профессиональные сотрудники ответят на все вопросы и предоставят информацию относительно сроков изготовления и доставки.

            Почему мебель для культурно-досуговых учреждений покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Иркутск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Иркутску ?

              Доставка товара по Иркутску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иркутску ?

              Стоимость доставки по Иркутску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Иркутску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иркутску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Иркутске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Иркутску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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