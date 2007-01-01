Мебель для культурно-досуговых учреждений в Ухте оптом

от 1 490 ₽

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Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Шале велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Валенсия фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Валенсия фиолетовый
Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
2 790 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Джон металлик, серый
Настоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной М8-01 Компакт желтый
Настоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, голубой шенилл
Настоящее фото товара Стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, салатовая рогожка
Настоящее фото товара Диван Brida 128 см, произведённого компанией ChiedoCover
70 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Brida 128 см
Настоящее фото товара Диван Bogart 2х местный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
135 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Bogart 2х местный, ткань
Настоящее фото товара Диван Vinny, произведённого компанией ChiedoCover
145 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Vinny
Настоящее фото товара Диван-кровать Neiela, произведённого компанией ChiedoCover
58 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван-кровать Neiela
Настоящее фото товара Диван Regor, произведённого компанией ChiedoCover
72 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Regor
Настоящее фото товара Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр синий
Настоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, серый велюр
Настоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Solar, красный
Настоящее фото товара Стул Самба, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, оранжевый
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Мебель для культурно-досуговых учреждений: особенности и преимущества

Места для проведения досуга пользуются повышенным спросом абсолютно в любое время года. Прекрасно провести досуг, а также отдохнуть душой и телом — подобные места предлагают большой выбор как можно провести вечер или даже целый день. Для того, чтобы сформировать уют и удобство для посетителей необходимо тщательно продумать дизайн помещения и, конечно, позаботиться о мебели. На сегодняшний день в Ухте существует множество вариантов меблировки мест для проведения досуга. Один из главных принципов — комфортабельность и удобство. Данные составляющие будут способствовать приятному отдыху и хорошему релаксу.

Мягкая мебель для культурно-досуговых учреждений

В настоящее время одним из хитов продаж на мебельном рынке в России считается мягкая мебель для культурно-досуговых учреждений. Специфика таких мест состоит в том, что мебель будет эксплуатироваться каждый день, поэтому важно обращать повышенное внимание на высокое качество и практичность. Мягкая мебель для подобных мест обладает повышенной комфортабельностью и устойчивостью. Она не предоставит никакого дискомфорта даже после длительного нахождения на ней. Одним из традиционных и классических вариантов исполнения станут более практичные и не маркие цвета, такие как: черный, серебристый, а также синий, зеленый и коричневый. Таким образом, даже после длительного использования мебель не изменит презентабельный внешний вид.

Кроме того, эти модели считаются одними из самых универсальных, они прекрасно сочетается практически с любыми направлениями, как в классическом интерьере, так и в других популярных стилях.

Деревянная мебель для культурно-досуговых учреждений

Еще одним из вариантов для меблировки подобных мест является деревянная мебель. Принимая во внимание требования, которые предъявляются к таким местам отдыха, важно, чтобы мебель была абсолютно безопасной и экологически чистой. Такие модели изготавливаются из массива дерева: они гипоаллергенны, таким образом, не вызовут никаких аллергических реакций и каждодневная эксплуатация никак негативно не отразится на качестве и долговечности этой мебели. Помимо того, эти модели имеют множество других преимуществ: высокие показатели износостойкости, прочность, надежность, а также изысканный, неповторимый вешний вид и повышенная долговечность. Они идеально подходят для повседневного использования, полная посадка в подобных местах не сократит срок их службы — они рассчитаны на это. Данный материал не требует больших усилий по уходу, для того, чтобы такая мебель сохраняла все свои положительные качества и свойства важно придерживаться определенным правилам по уходу. При появлении пыли и каких-либо других загрязнений рекомендуется использовать салфетку из микрофибры. Как правило, для того, чтобы деревянные стулья привести в порядок достаточно простой салфетки.

Мебель для досуга в Ухте и Республике Коми

Кроме того, удачным решением для меблировки также является пластиковая мебель. Это универсальная модель, обладающая привлекательным внешним видом. Одним из важнейших качеств для подобной мебели также является практичность. Ежедневная эксплуатация способствует тому, что могут оставаться какие — то загрязнения: остатки пищи или напитков. Правильным решением выбирать такую мебель, которая легко и просто очищается от подобных загрязнений. Подобная мебель для досуга не потребует дополнительных усилий, буквально за несколько минут ее можно привести в полный порядок. Кроме того, она очень компактна, обладает легким весом, максимально удобна и комфортабельна для посетителей.

Детская мебель для досуга

Места для досуга, предназначенные для всей семьи, также нуждаются в проведении меблировки. Отличным вариантом станет детская мебель для досуга. В отношении данных моделей необходимо соблюдать определенные требования. Мебель должна быть изготовлена из натуральных материалов и быть экологически чистой. Массив дерева — идеальный материал для изготовления детских мебели. Они комфортабельны, удобны, а также органично впишутся практически в любой интерьер и являются абсолютно безопасными.

Итак, от правильного выбора мебели для культурно — досуговых учреждений зависит не только общее впечатление от заведений, но удобство и комфорт. Высокое качество материалов, уют, практичность и большой срок службы являются одними из главных качеств подобной мебели.

Где купить мебель для культурно-досуговых учреждений в Ухте?

Копания ChiedoCover изготавливает мебель абсолютно на любой вкус и кошелек: для ресторана, кафе, общепита, а также дома и других сфер деятельности. На сегодняшний день ChiedoCover – лидер про ассортименту моделей, в нашем каталоге продукции представлены модели, которые идеально смотрятся в любом стилевом направлении. Собственное производство, уникальные технологии, опытные сотрудники и строгий контроль качества позволяют доставлять до потребителя лучшую мебель, которая отвечает все современным требованиям безопасности и качества.

Купить мебель для культурно-досуговых учреждений в Ухте можно на нашем официальном сайте. В нашем каталоге продукции Вы точно найдете именно ту модель, которая удовлетворит все Ваши потребности. Сделать заказ можно напрямую у наших менеджеров или оставить заявку на обратный звонок. Опытные и профессиональные сотрудники ответят на все вопросы и предоставят информацию относительно сроков изготовления и доставки.

Почему мебель для культурно-досуговых учреждений покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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