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          Товары по акции

          Мебель для лаунж зоны в Альметьевске оптом

          от 6 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Альметьевску и Татарстану

          Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тоскана
          Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          82 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван 3-местный Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Стоун Мини
          Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Магнус Мини
          Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
          28 980 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Лофт 21
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Айдахо
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
          20 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Айдахо бургунди
          Настоящее фото товара Диван лофт Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Луиза
          Настоящее фото товара Диван лофт Амбер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван лофт Амбер
          Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Магни
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс большой
          Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Палетт
          Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Гленден
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Хит
          6 890 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
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          Мебель для лаунж зоны: повышенная комфортабельность и удобство

          Рестораны и кафе в Альметьевске, а также бары и другие заведения общественного питания являются хорошим местом для отдыха. Одним из отличных способов для привлечение посетителей и гостей является уютная и комфортная мебель. Приятная атмосфера, хорошая кухня и дружественная компания — идеальное сочетание прекрасного вечера. Комфортная мебель для лаунж зоны — настоящая находка для любого кафе и ресторана. Если Вы еще не купили данные изделия, то эта статья для Вас. Мы рассмотрим основные модели и определим найдем лучшую мебель для таких заведений.

          Мягкая мебель для лаунж зоны

          Для того, чтобы Вашим гостям мебель предоставляла максимальную пользу и удобство необходимо тщательно подобрать модель. Мягкая мебель для лаунж зоны изящно впишется в классически стиль и в любой другой. Перечислим основные технические особенности данных изделий. В первую очередь это экологичная модель, каркас такой мебели производится из массива дерева — бук, главным достоинствами которого является надежность, премиум качество, а также прочность и, за счет хорошей текстуры, удобство в обработке. Благодаря чему получаются уникальные и эксклюзивные изделия. Наши разработчики спроектировали новые модели, которые изумительно будут смотреться в ресторанах и кафе. Кроме того, мягкая мебель для лаунж зоны очень удобна, даже при продолжительном сидении никак не устает спина, хочется наслаждаться уютом и релаксом. Приемлемая стоимость, большой ассортимент моделей, возможность выбора цвета и обивки сиденья — все это располагает к успешному выбору именно тех моделей, которые, возможно, Вы долго искали и не могли найти.

          Кожаная мебель для лаунж зоны

          Обратите внимание на еще один вариант меблировки ресторанов и кафе — кожаная мебель для лаунж зоны. Эти изделия характеризуются серьезным и статусным внешним видом, высокие показатели эстетики хорошо сказываются на привлечении внимания гостей и посетителей. Одним из преимуществ этой мебели является практичность и большая износостойкость. Даже в условиях повседневного потока людей и полной посадки они не истираются, а также не мнутся и не рвутся, они станут успешной инвестицией в Ваш малый бизнес.

          Итак, хорошая мебель для лаунж зоны — удачное решение для любого места общественного питания. Вы точно не пожалеете, если купите один из вариантов моделей, описанных выше. Это качественная, стильная и практичная мебель, которая украсит абсолютно любое пространство.

          Где купить мебель для лаунж зоны в Альметьевске?

          Компания ChiedoCover изготавливает столы, стулья, мягкую мебель и другую продукцию на собственном производстве. Наши цеха расположены в Кировской области, однако доставка нашей мебели возможна в любой город России и стран СНГ. Оцените наши модели в каталоге продукции, европейский дизайн, отличное качество сборки, возможность выбора — это наши преимущества.

          Купить мебель для лаунж зоны в Альметьевске можно на официальном сайте нашей компании. Мы дорожим абсолютно каждым клиентом, поэтому стараемся максимально помочь с выбором, чтобы от покупки нашей продукции остались только позитивные и положительные эмоции. В настоящее время на сайте представлена мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование для сегмента HoReCa.

          Почему мебель для лаунж зоны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Альметьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Альметьевску ?

            Доставка товара по Альметьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Альметьевску ?

            Стоимость доставки по Альметьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Альметьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Альметьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Альметьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Альметьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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