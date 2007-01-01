Мебель для лаунж зоны в Пятигорске оптом

от 50 590 ₽

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Настоящее фото товара Диван с двумя реклайнерами Portland, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
137 390 ₽
Оптовая цена
5
Диван с двумя реклайнерами Portland
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Relax Concord, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
114 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло с электрическим реклайнером Relax Concord
Настоящее фото товара Кресло Баркли красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
64 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Баркли красный
Настоящее фото товара Кресло Дайтона бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Дайтона бежевый
Настоящее фото товара Кресло Дайтона коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Дайтона коричневый
Настоящее фото товара Кресло Дайтона серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Дайтона серый
Настоящее фото товара Кресло Дакота коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
51 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Дакота коричневый
Настоящее фото товара Кресло Дакота крем, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
51 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Дакота крем
Настоящее фото товара Кресло Дуглас кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
50 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Дуглас кофейный
Настоящее фото товара Кресло Дуглас серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
50 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Дуглас серый
Настоящее фото товара Кресло Дэнали Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
62 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Дэнали Коричневый
Настоящее фото товара Кресло Дэнали Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
62 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Дэнали Слоновая кость
Настоящее фото товара Кресло Кларк Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
56 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Кларк Темно-серый
Настоящее фото товара Кресло Миллер Темно коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Миллер Темно коричневый
Настоящее фото товара Кресло Миллер ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Миллер ткань коричневый
Настоящее фото товара Кресло Миллер Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
61 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Миллер Бежевый
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Мебель для лаунж зоны: повышенная комфортабельность и удобство

Рестораны и кафе в Пятигорске, а также бары и другие заведения общественного питания являются хорошим местом для отдыха. Одним из отличных способов для привлечение посетителей и гостей является уютная и комфортная мебель. Приятная атмосфера, хорошая кухня и дружественная компания — идеальное сочетание прекрасного вечера. Комфортная мебель для лаунж зоны — настоящая находка для любого кафе и ресторана. Если Вы еще не купили данные изделия, то эта статья для Вас. Мы рассмотрим основные модели и определим найдем лучшую мебель для таких заведений.

Мягкая мебель для лаунж зоны

Для того, чтобы Вашим гостям мебель предоставляла максимальную пользу и удобство необходимо тщательно подобрать модель. Мягкая мебель для лаунж зоны изящно впишется в классически стиль и в любой другой. Перечислим основные технические особенности данных изделий. В первую очередь это экологичная модель, каркас такой мебели производится из массива дерева — бук, главным достоинствами которого является надежность, премиум качество, а также прочность и, за счет хорошей текстуры, удобство в обработке. Благодаря чему получаются уникальные и эксклюзивные изделия. Наши разработчики спроектировали новые модели, которые изумительно будут смотреться в ресторанах и кафе. Кроме того, мягкая мебель для лаунж зоны очень удобна, даже при продолжительном сидении никак не устает спина, хочется наслаждаться уютом и релаксом. Приемлемая стоимость, большой ассортимент моделей, возможность выбора цвета и обивки сиденья — все это располагает к успешному выбору именно тех моделей, которые, возможно, Вы долго искали и не могли найти.

Кожаная мебель для лаунж зоны

Обратите внимание на еще один вариант меблировки ресторанов и кафе — кожаная мебель для лаунж зоны. Эти изделия характеризуются серьезным и статусным внешним видом, высокие показатели эстетики хорошо сказываются на привлечении внимания гостей и посетителей. Одним из преимуществ этой мебели является практичность и большая износостойкость. Даже в условиях повседневного потока людей и полной посадки они не истираются, а также не мнутся и не рвутся, они станут успешной инвестицией в Ваш малый бизнес.

Итак, хорошая мебель для лаунж зоны — удачное решение для любого места общественного питания. Вы точно не пожалеете, если купите один из вариантов моделей, описанных выше. Это качественная, стильная и практичная мебель, которая украсит абсолютно любое пространство.

Где купить мебель для лаунж зоны в Пятигорске?

Компания ChiedoCover изготавливает столы, стулья, мягкую мебель и другую продукцию на собственном производстве. Наши цеха расположены в Кировской области, однако доставка нашей мебели возможна в любой город России и стран СНГ. Оцените наши модели в каталоге продукции, европейский дизайн, отличное качество сборки, возможность выбора — это наши преимущества.

Купить мебель для лаунж зоны в Пятигорске можно на официальном сайте нашей компании. Мы дорожим абсолютно каждым клиентом, поэтому стараемся максимально помочь с выбором, чтобы от покупки нашей продукции остались только позитивные и положительные эмоции. В настоящее время на сайте представлена мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование для сегмента HoReCa.

Почему мебель для лаунж зоны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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