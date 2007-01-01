Рестораны и кафе в Воронеже, а также бары и другие заведения общественного питания являются хорошим местом для отдыха. Одним из отличных способов для привлечение посетителей и гостей является уютная и комфортная мебель. Приятная атмосфера, хорошая кухня и дружественная компания — идеальное сочетание прекрасного вечера. Комфортная мебель для лаунж зоны — настоящая находка для любого кафе и ресторана. Если Вы еще не купили данные изделия, то эта статья для Вас. Мы рассмотрим основные модели и определим найдем лучшую мебель для таких заведений.
Для того, чтобы Вашим гостям мебель предоставляла максимальную пользу и удобство необходимо тщательно подобрать модель. Мягкая мебель для лаунж зоны изящно впишется в классически стиль и в любой другой. Перечислим основные технические особенности данных изделий. В первую очередь это экологичная модель, каркас такой мебели производится из массива дерева — бук, главным достоинствами которого является надежность, премиум качество, а также прочность и, за счет хорошей текстуры, удобство в обработке. Благодаря чему получаются уникальные и эксклюзивные изделия. Наши разработчики спроектировали новые модели, которые изумительно будут смотреться в ресторанах и кафе. Кроме того, мягкая мебель для лаунж зоны очень удобна, даже при продолжительном сидении никак не устает спина, хочется наслаждаться уютом и релаксом. Приемлемая стоимость, большой ассортимент моделей, возможность выбора цвета и обивки сиденья — все это располагает к успешному выбору именно тех моделей, которые, возможно, Вы долго искали и не могли найти.
Обратите внимание на еще один вариант меблировки ресторанов и кафе — кожаная мебель для лаунж зоны. Эти изделия характеризуются серьезным и статусным внешним видом, высокие показатели эстетики хорошо сказываются на привлечении внимания гостей и посетителей. Одним из преимуществ этой мебели является практичность и большая износостойкость. Даже в условиях повседневного потока людей и полной посадки они не истираются, а также не мнутся и не рвутся, они станут успешной инвестицией в Ваш малый бизнес.
Итак, хорошая мебель для лаунж зоны — удачное решение для любого места общественного питания. Вы точно не пожалеете, если купите один из вариантов моделей, описанных выше. Это качественная, стильная и практичная мебель, которая украсит абсолютно любое пространство.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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