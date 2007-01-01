Мебель для летнего кафе в Шахтёрске оптом

от 3 990 ₽

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Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
139 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
139 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL черный
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, тортора
Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, красный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый Coccolona, красный
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
86 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
208 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
67 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
170 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
216 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый Net Bench белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mara Standard, произведённого компанией ChiedoCover
203 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый с подушками Mara Standard
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP670H, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул LMZL-PP670H
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Успешный выбор мебели для летнего кафе способен привлечь внимание любого посетителя

Визуальная эстетика заведения — это визитная карточка любого ресторана или кафе. В летний период в Шахтёрске становятся очень популярны различные летние кафе. Для любого посетителя играет важную роль интерьер и мебельное оснащение заведения. Эти две составляющие являются основными в привлечении внимания гостей.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе мебели для летнего кафе необходимо ориентироваться на практичность, а также износостойкость и устойчивость к различным перепадам температур. Специфика летних кафе в том, что они располагаются на открытом воздухе, поэтому мебель должна отличаться прочностью, при повседневном использовании важным является неприхотливость в уходе. Мебель для летних кафе чаще загрязняется, поэтому требует дополнительного ухода, чтобы всегда оставался привлекательный внешний вид. Рекомендуется отдавать предпочтение такой мебели, которую можно быстро и легко привести в порядок.

Кроме того, мебель для летнего кафе должна быть легкой, чтобы при необходимости ее можно было не трудно убрать в помещение. Это особо актуально для тех заведений, которые на ночь убирают столы или стулья под специальный навес. Идеальным вариантом является складывающаяся мебель, которую можно компактно собрать и, затратив минимальное количество времени, разобрать.

Самым бюджетным и доступным вариантом изготовления является мебель из пластика и поликарбоната. Большой ассортимент, выбор практически любого цвета, а также легкий вес и возможность подобрать любую форму и дизайн выдвигает такие модели в одни из лидеры продаж мебели для летнего кафе.

По-настоящему, привлекательный вид и свежесть в интерьере летнего кафе придаст мебель из ротанга. Эти изделия являются предельно долговечными, а также очень прочными, максимально безопасными и экологичными. Ротанг обеспечит изысканный и уникальный стиль, который несомненно будет отмечен посетителями и положительно отразится на посещаемости Вашего заведения.

Где купить мебель для летнего кафе в Сахалинской области?

Предприятие-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover основано в 2007 году. С самого начала нашей деятельности мы ориентировались на долгую и успешную работу, в результате чего на сегодняшний день наша компания имеет 4 собственные производственные площади с высокотехнологичным и современным оборудованием. Это позволило нам исключить посредников между производителем и клиентом, что приятно сказывается на конечной цене нашей продукции.

Купить мебель для летнего кафе в Шахтёрске можно на нашем сайте. Ваши индивидуальные пожелания, цвет, дизайн — мы учтем все Ваши требования при оформлении заказа. Быстрая доставка и профессиональная консультация менеджера решит Вашу задачу по оснащении или обновлении интерьера заведения.

Почему мебель для летнего кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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