Визуальная эстетика заведения — это визитная карточка любого ресторана или кафе. В летний период в Тайшете становятся очень популярны различные летние кафе. Для любого посетителя играет важную роль интерьер и мебельное оснащение заведения. Эти две составляющие являются основными в привлечении внимания гостей.
Для того, чтобы не ошибиться при выборе мебели для летнего кафе необходимо ориентироваться на практичность, а также износостойкость и устойчивость к различным перепадам температур. Специфика летних кафе в том, что они располагаются на открытом воздухе, поэтому мебель должна отличаться прочностью, при повседневном использовании важным является неприхотливость в уходе. Мебель для летних кафе чаще загрязняется, поэтому требует дополнительного ухода, чтобы всегда оставался привлекательный внешний вид. Рекомендуется отдавать предпочтение такой мебели, которую можно быстро и легко привести в порядок.
Кроме того, мебель для летнего кафе должна быть легкой, чтобы при необходимости ее можно было не трудно убрать в помещение. Это особо актуально для тех заведений, которые на ночь убирают столы или стулья под специальный навес. Идеальным вариантом является складывающаяся мебель, которую можно компактно собрать и, затратив минимальное количество времени, разобрать.
Самым бюджетным и доступным вариантом изготовления является мебель из пластика и поликарбоната. Большой ассортимент, выбор практически любого цвета, а также легкий вес и возможность подобрать любую форму и дизайн выдвигает такие модели в одни из лидеры продаж мебели для летнего кафе.
По-настоящему, привлекательный вид и свежесть в интерьере летнего кафе придаст мебель из ротанга. Эти изделия являются предельно долговечными, а также очень прочными, максимально безопасными и экологичными. Ротанг обеспечит изысканный и уникальный стиль, который несомненно будет отмечен посетителями и положительно отразится на посещаемости Вашего заведения.
Предприятие-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover основано в 2007 году. С самого начала нашей деятельности мы ориентировались на долгую и успешную работу, в результате чего на сегодняшний день наша компания имеет 4 собственные производственные площади с высокотехнологичным и современным оборудованием. Это позволило нам исключить посредников между производителем и клиентом, что приятно сказывается на конечной цене нашей продукции.
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Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня