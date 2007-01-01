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            Товары по акции

            Мебель для летнего кафе в Туле оптом

            от 1 190 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Диван Vipo, произведённого компанией ChiedoCover
            20 057 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Vipo
            Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
            20 057 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Uniko
            Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
            20 057 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван G20
            Настоящее фото товара Стол Рондо большой белый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            13 993 ₽19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол Рондо большой белый
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, произведённого компанией ChiedoCover
            5 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул пластиковый Blitz, белый
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул пластиковый Blitz, черный
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул пластиковый Blitz, песочный
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, серый, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул пластиковый Blitz, серый
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул пластиковый Blitz, прозрачный
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
            Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            1 190 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул стальной Ваолет, коричневый
            Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол пластиковый Раттан
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
            5 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло пластиковое Box, красный
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            Успешный выбор мебели для летнего кафе способен привлечь внимание любого посетителя

            Визуальная эстетика заведения — это визитная карточка любого ресторана или кафе. В летний период в Туле становятся очень популярны различные летние кафе. Для любого посетителя играет важную роль интерьер и мебельное оснащение заведения. Эти две составляющие являются основными в привлечении внимания гостей.

            Для того, чтобы не ошибиться при выборе мебели для летнего кафе необходимо ориентироваться на практичность, а также износостойкость и устойчивость к различным перепадам температур. Специфика летних кафе в том, что они располагаются на открытом воздухе, поэтому мебель должна отличаться прочностью, при повседневном использовании важным является неприхотливость в уходе. Мебель для летних кафе чаще загрязняется, поэтому требует дополнительного ухода, чтобы всегда оставался привлекательный внешний вид. Рекомендуется отдавать предпочтение такой мебели, которую можно быстро и легко привести в порядок.

            Кроме того, мебель для летнего кафе должна быть легкой, чтобы при необходимости ее можно было не трудно убрать в помещение. Это особо актуально для тех заведений, которые на ночь убирают столы или стулья под специальный навес. Идеальным вариантом является складывающаяся мебель, которую можно компактно собрать и, затратив минимальное количество времени, разобрать.

            Самым бюджетным и доступным вариантом изготовления является мебель из пластика и поликарбоната. Большой ассортимент, выбор практически любого цвета, а также легкий вес и возможность подобрать любую форму и дизайн выдвигает такие модели в одни из лидеры продаж мебели для летнего кафе.

            По-настоящему, привлекательный вид и свежесть в интерьере летнего кафе придаст мебель из ротанга. Эти изделия являются предельно долговечными, а также очень прочными, максимально безопасными и экологичными. Ротанг обеспечит изысканный и уникальный стиль, который несомненно будет отмечен посетителями и положительно отразится на посещаемости Вашего заведения.

            Где купить мебель для летнего кафе в Тульской области?

            Предприятие-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover основано в 2007 году. С самого начала нашей деятельности мы ориентировались на долгую и успешную работу, в результате чего на сегодняшний день наша компания имеет 4 собственные производственные площади с высокотехнологичным и современным оборудованием. Это позволило нам исключить посредников между производителем и клиентом, что приятно сказывается на конечной цене нашей продукции.

            Купить мебель для летнего кафе в Туле можно на нашем сайте. Ваши индивидуальные пожелания, цвет, дизайн — мы учтем все Ваши требования при оформлении заказа. Быстрая доставка и профессиональная консультация менеджера решит Вашу задачу по оснащении или обновлении интерьера заведения.

            Почему мебель для летнего кафе покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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