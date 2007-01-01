Мебель для летнего кафе в Ухте оптом

от 8 890 ₽

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Настоящее фото товара Диван 3-й местный Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
102 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Равелло
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный стол Терраса, 95х65
Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
20 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол Терраса, 100х100
Настоящее фото товара Стол Терраса, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Терраса, 80х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
24 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Терраса, 120х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
29 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Терраса, 160х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
36 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Терраса, 200х80
Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
18 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Веранда, 80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
29 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 200х80
Настоящее фото товара Кофейный стол Вояж, 50х50, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
5
Кофейный стол Вояж, 50х50
Настоящее фото товара Диван Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Веранда
Настоящее фото товара Плетеный диван Фуджи, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный диван Фуджи
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Вояж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2х-местный Лаунж
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
56 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Лаунж Box
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Успешный выбор мебели для летнего кафе способен привлечь внимание любого посетителя

Визуальная эстетика заведения — это визитная карточка любого ресторана или кафе. В летний период в Ухте становятся очень популярны различные летние кафе. Для любого посетителя играет важную роль интерьер и мебельное оснащение заведения. Эти две составляющие являются основными в привлечении внимания гостей.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе мебели для летнего кафе необходимо ориентироваться на практичность, а также износостойкость и устойчивость к различным перепадам температур. Специфика летних кафе в том, что они располагаются на открытом воздухе, поэтому мебель должна отличаться прочностью, при повседневном использовании важным является неприхотливость в уходе. Мебель для летних кафе чаще загрязняется, поэтому требует дополнительного ухода, чтобы всегда оставался привлекательный внешний вид. Рекомендуется отдавать предпочтение такой мебели, которую можно быстро и легко привести в порядок.

Кроме того, мебель для летнего кафе должна быть легкой, чтобы при необходимости ее можно было не трудно убрать в помещение. Это особо актуально для тех заведений, которые на ночь убирают столы или стулья под специальный навес. Идеальным вариантом является складывающаяся мебель, которую можно компактно собрать и, затратив минимальное количество времени, разобрать.

Самым бюджетным и доступным вариантом изготовления является мебель из пластика и поликарбоната. Большой ассортимент, выбор практически любого цвета, а также легкий вес и возможность подобрать любую форму и дизайн выдвигает такие модели в одни из лидеры продаж мебели для летнего кафе.

По-настоящему, привлекательный вид и свежесть в интерьере летнего кафе придаст мебель из ротанга. Эти изделия являются предельно долговечными, а также очень прочными, максимально безопасными и экологичными. Ротанг обеспечит изысканный и уникальный стиль, который несомненно будет отмечен посетителями и положительно отразится на посещаемости Вашего заведения.

Где купить мебель для летнего кафе в Республике Коми?

Предприятие-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover основано в 2007 году. С самого начала нашей деятельности мы ориентировались на долгую и успешную работу, в результате чего на сегодняшний день наша компания имеет 4 собственные производственные площади с высокотехнологичным и современным оборудованием. Это позволило нам исключить посредников между производителем и клиентом, что приятно сказывается на конечной цене нашей продукции.

Купить мебель для летнего кафе в Ухте можно на нашем сайте. Ваши индивидуальные пожелания, цвет, дизайн — мы учтем все Ваши требования при оформлении заказа. Быстрая доставка и профессиональная консультация менеджера решит Вашу задачу по оснащении или обновлении интерьера заведения.

Почему мебель для летнего кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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