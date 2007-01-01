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          Товары по акции

          Мебель для летних площадок в Нефтеюганске оптом

          от 12 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нефтеюганску и Ханты-Мансийскому АО — Югре

          Настоящее фото товара Обеденная группа Rosa + 4 Moli, произведённого компанией ChiedoCover
          44 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Rosa + 4 Moli
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          12 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          16 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 2 прозрачных стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          14 770 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 2 прозрачных стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр с ромбами мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          31 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр с ромбами мятный
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр голубой
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
          29 350 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр серый
          Настоящее фото товара Обеденная группа Бела, произведённого компанией ChiedoCover
          25 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Бела
          Настоящее фото товара Обеденная группа Махерс, произведённого компанией ChiedoCover
          26 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Махерс
          Настоящее фото товара Обеденная группа Сейнт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Сейнт
          Настоящее фото товара Обеденная группа Калверт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Калверт
          Настоящее фото товара Обеденная группа Авондейл, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Авондейл
          Настоящее фото товара Обеденная группа Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
          28 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Портленд
          Настоящее фото товара Обеденная группа Дэниелс, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Дэниелс
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          Хорошая мебель для летних площадок — отличное решения для HoReCa

          Лето, наверно, одно из самых любимых времен года для каждого человека. Когда наступают теплые дни, в Нефтеюганске открывается множество мест общественного питания, которые монтируют сборные конструкции для установки летних площадок. При мебельном оснащении подобных мест очень важно следовать определенным принципам, правильно делать выбор практичных и стойких к различным климатическим изменениям моделей. Сегодня уделим внимание хорошей мебели для летних площадок, а также разберем самые популярные и востребованные модели на мебельном рынке в России.

          Уличная мебель для летних площадок

          Удачным вариантом для меблировки летних кафе и других уличных мест общественного питания станет мебель, изготовленная из металла. Уличная мебель для летних площадок отлично справится со всеми своими функциональными обязанностями, а также будет надежной опорой для Вашего малого бизнеса. В качестве основного материала для производства такой мебели выступает прочная сталь. Эти изделия не поддаются коррозии, отличаются высокими показателями износостойкости, без проблем переносят изменения влажности и температуры. Кроме того, одним из определяющих преимуществ является устойчивость, им не страшны сильные порывы ветра и дождя. Широкий ассортимент такой продукции, представленный на нашем сайте поможет Вам качественно и быстро произвести мебельное оснащение любых летних площадок.

          Пластиковая мебель для летних площадок

          Помимо того, представляем Вашему вниманию пластиковую мебель для летних площадок. Хороший, качественный пластик имеет отличные эксплуатационные характеристики, такие модели легко переносят повседневное использование, не изменяют свой первоначальный внешний вид. Простой и нетребовательный уход обеспечивает и облегчает работу обслуживающего персонала: буквально за несколько минут данные модели приводятся в полный порядок с помощью салфетки из микрофибры. Цвет пластиковой мебели для летних площадок может быть любым, практичнее отдавать предпочтение более универсальным моделям, они органично будут смотреться, в том числе, в уличном ландшафте.

          Таким образом, хорошая мебель для летних площадок неотъемлемая часть для дополнительного привлечения клиентов. Важно учитывать специфику использования мебели, отдавать предпочтение более удобной и комфортной мебели. Высокое качество и практичность точно поспособствуют долговечности продукции.

          Где купить мебель для летних площадок в Нефтеюганске?

          Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет осуществляет производство и продажу мебели. За время существования компании у нас появились постоянные клиенты. Многие известные компании доверяют меблировку своих помещений только нам. Наши производственные цеха расположены в Кировской области. Доставка продукции осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией по всей России и странам СНГ. Наши сильные стороны: высокое качество, приемлемые цены, мы производим многофункциональную мебель, не имеющую недостатков.

          Купить мебель для летних площадок в Нефтеюганске можно на нашем официальном веб-сайте. Всегда готовы прийти на помощь наши менеджеры из отдела продаж. Мы ценим в своих сотрудниках профессионализм и компетентные знания. Наша компания стремится к проектировке и изготовлению максимально удобной, а также комфортной и адекватной по стоимости мебели. Не следует экономить на том, что приносит удовольствие и упрощает Вашу жизнь.

          Почему мебель для летних площадок покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нефтеюганск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нефтеюганску ?

            Доставка товара по Нефтеюганску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нефтеюганску ?

            Стоимость доставки по Нефтеюганску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нефтеюганску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нефтеюганску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нефтеюганске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нефтеюганску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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