Лето, наверно, одно из самых любимых времен года для каждого человека. Когда наступают теплые дни, в Степаново открывается множество мест общественного питания, которые монтируют сборные конструкции для установки летних площадок. При мебельном оснащении подобных мест очень важно следовать определенным принципам, правильно делать выбор практичных и стойких к различным климатическим изменениям моделей. Сегодня уделим внимание хорошей мебели для летних площадок, а также разберем самые популярные и востребованные модели на мебельном рынке в России.
Удачным вариантом для меблировки летних кафе и других уличных мест общественного питания станет мебель, изготовленная из металла. Уличная мебель для летних площадок отлично справится со всеми своими функциональными обязанностями, а также будет надежной опорой для Вашего малого бизнеса. В качестве основного материала для производства такой мебели выступает прочная сталь. Эти изделия не поддаются коррозии, отличаются высокими показателями износостойкости, без проблем переносят изменения влажности и температуры. Кроме того, одним из определяющих преимуществ является устойчивость, им не страшны сильные порывы ветра и дождя. Широкий ассортимент такой продукции, представленный на нашем сайте поможет Вам качественно и быстро произвести мебельное оснащение любых летних площадок.
Помимо того, представляем Вашему вниманию пластиковую мебель для летних площадок. Хороший, качественный пластик имеет отличные эксплуатационные характеристики, такие модели легко переносят повседневное использование, не изменяют свой первоначальный внешний вид. Простой и нетребовательный уход обеспечивает и облегчает работу обслуживающего персонала: буквально за несколько минут данные модели приводятся в полный порядок с помощью салфетки из микрофибры. Цвет пластиковой мебели для летних площадок может быть любым, практичнее отдавать предпочтение более универсальным моделям, они органично будут смотреться, в том числе, в уличном ландшафте.
Таким образом, хорошая мебель для летних площадок неотъемлемая часть для дополнительного привлечения клиентов. Важно учитывать специфику использования мебели, отдавать предпочтение более удобной и комфортной мебели. Высокое качество и практичность точно поспособствуют долговечности продукции.
Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет осуществляет производство и продажу мебели. За время существования компании у нас появились постоянные клиенты. Многие известные компании доверяют меблировку своих помещений только нам. Наши производственные цеха расположены в Кировской области. Доставка продукции осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией по всей России и странам СНГ. Наши сильные стороны: высокое качество, приемлемые цены, мы производим многофункциональную мебель, не имеющую недостатков.
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Стоимость доставки по Степаново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Степаново осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Степаново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня