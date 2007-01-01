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            Товары по акции

            Мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Ростове-на-Дону оптом

            от 6 690 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ростову-на-Дону и Ростовской области

            Настоящее фото товара Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza, произведённого компанией ChiedoCover
            152 000 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza
            Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
            12 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
            Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
            14 090 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Шкаф медицинский для специальной одежды
            Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
            8 790 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
            Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
            16 090 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Шкаф для препаратов "Медицинофф"
            Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Тумба лабораторная
            Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
            7 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Кушетка медицинская смотровая М111-03
            Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
            7 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
            Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
            7 890 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кушетка медицинская смотровая MD KС
            Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032, произведённого компанией ChiedoCover
            7 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032
            Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кушетка смотровая медицинская М111-033
            Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
            8 690 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
            Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
            8 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кушетка смотровая медицинская М111-037
            Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-038, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кушетка медицинская смотровая М111-038
            Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 117, произведённого компанией ChiedoCover
            12 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Тумба лабораторная ТЛ 117
            Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
            41 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Шкаф сушильный Универсал-2000Н
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            Особенности выбора мебели для медицинских учреждений и лабораторий

            Медицинские учреждения в Ростове-на-Дону нуждаются в современной и правильной меблировке. В первую очередь необходимо исходить из безопасности и высокого качества изделий. В данных учреждениях предъявляются повышенные требования, которые необходимо соблюдать. Как сделать правильный выбор? На какие технические моменты следует обращать внимание? В данном материале рассмотрим основные правила выбора и более подробно остановимся на самых популярных и востребованных моделях.

            Металлическая мебель для медицинских учреждений и лабораторий

            Интересным решением станет металлическая мебель для медицинских учреждений и лабораторий. Данные изделия обладают следующими преимуществами:

            • высокое качество сборки
            • хорошие показатели износостойкости (это благоприятно сказывается на эксплуатационном сроке изделий, благодаря чему гарантируется устойчивость практически любому физическому или механическому взаимодействию)
            • широкий выбор цвета
            • стальной корпус предоставит современный и стильный внешний вид, таким образом, подобные модели будут органично смотреться в любом помещении
            • относительно легкий вес, принимая во внимание специфику медицинских учреждений и лабораторий — это как раз именно то, что нужно
            • многофункциональность и универсальность
            • большой срок службы
            • безопасность (одно из самых главных достоинств, подобные модели производятся с учетом всех необходимых требований, экологически чистое сырье выступает гарантом полной безопасности)
            • гипоаллергенность (даже длительная эксплуатация не окажет никакого негативного воздействия на человека)
            • доступность (эти модели широко распространены на мебельном рынке, обладают относительно не высокой стоимостью и являются доступными практически каждому)

            Процедурная мебель для медицинских учреждений и лабораторий

            Еще одним хорошим решением станет процедурная мебель для медицинских учреждений и лабораторий. Это неотъемлемые и незаменимые изделия, которые позволяют пациентам комфортно и качественно получать различные медицинские услуги. В каталоге продукции все модели производятся из экологически чистого сырья, таким образом, достигается абсолютная безопасность мебели. Она отличается гигиеничностью, поэтому можно быть уверенным в том, что такие модели даже после длительной эксплуатации не нанесут никакого вреда и не вызовут раздражений на коже. В тоже время такая мебель характеризуется износостойкостью: специфика медицинских учреждений и лабораторий рассчитана на повседневное пользование, так вот эти изделия предназначены на каждый день. Помимо того, неоспоримым достоинством является практичность процедурной мебели для медицинских учреждений и лабораторий. Как правило, для того, чтобы такую мебель подготовить к следующему пациенту достаточно влажной салфетки. Таким образом, буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок. Подобная мебель не подвержена истиранию и достойно переносит многократную уборку. Бережное отношение и повседневный уход гарантированно обеспечит большой срок службы.

            Инструментальная мебель для медицинских учреждений и лабораторий

            На сегодняшний день достаточно трудно себе представить медицинские учреждения без инструментальной мебели. Это очень многофункциональные и универсальные изделия, которые способствуют штатной работе. Они очень удобны в эксплуатации, а также имеют небольшой вес, благодаря этому их достаточно легко передвинуть с одного места на другое. Они полностью соответствуют всем мировым стандартам и идеально подходят для медицинских учреждений и лабораторий.

            Таким образом, хорошая мебель для медицинских учреждений и лабораторий должна соответствовать следующим требованиям:

            • безопасность
            • высокое качество производства
            • гипоаллергенность
            • гигиеничность
            • простой и легкий уход

            Кроме того, необходимо отдавать предпочтение мебели, которая изготавливается из экологически чистого сырья. Делая ставку на вышеперечисленные требования, Вы получите не только многофункциональную мебель, но и предельно надежную и долговечную, которая предоставит удобство и комфорт на протяжении длительного времени.

            Где купить мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Ростове-на-Дону?

            Компания ChiedoCover – лидер по производству мебели в России. Более 13 лет компания качественно изготавливает и реализует мебель для различных сфер жизни. Доставка продукции производится по всей России и странам СНГ. Высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять большие объемы, каждый стул и стол соответствует всем мировым стандартам. Каталог продукции включает в себя изделия, которые удачно смотрятся в любом помещении. Мебель от ChiedoCover гарантированно преобразит любой интерьер и упростит Вашу жизнь. Большой срок службы позволит наслаждаться и получать удовольствие от использования такой мебелью.

            Купить мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Ростове-на-Дону можно на сайте компании. Вы можете оставить заявку или напрямую связаться с нашими менеджерами. Они познакомят с большим ассортиментом нашей продукции, а также порекомендуют оптимальный вариант, принимая во внимание все Ваши требования. Мебель от ChiedoCover — правильное решение для любого бизнеса.

            Почему мебель для медицинских учреждений и лабораторий покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Ростов-на-Дону и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Ростову-на-Дону ?

              Доставка товара по Ростову-на-Дону осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ростову-на-Дону ?

              Стоимость доставки по Ростову-на-Дону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Ростову-на-Дону осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ростову-на-Дону телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Ростове-на-Дону при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Ростову-на-Дону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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