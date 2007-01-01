Мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Тайшете оптом

от 11 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX MT1, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол FIX MT1
Настоящее фото товара Стол массажный Профи люкс стационарный, произведённого компанией ChiedoCover
32 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол массажный Профи люкс стационарный
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 2 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
35 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A, произведённого компанией ChiedoCover
39 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Настоящее фото товара Стол массажный Практик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
40 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный Практик на гидравлике
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
43 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Настоящее фото товара Массажный стол двухсекционный FМ2/2, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Настоящее фото товара Стол массажный ММКК-1, одномоторный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ03, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка массажная КСМ03
Настоящее фото товара Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная
Настоящее фото товара Кушетка массажная Эдора стационарная две секции, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кушетка массажная Эдора стационарная две секции
Настоящее фото товара Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ608 А, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кушетка массажная КСМ608 А
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38
Настоящее фото товара Массажный стол JF-AY01 две секции, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Массажный стол JF-AY01 две секции
Настоящее фото товара Стол массажный JFAL01A две секции, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный JFAL01A две секции
Смотреть все

Особенности выбора мебели для медицинских учреждений и лабораторий

Медицинские учреждения в Тайшете нуждаются в современной и правильной меблировке. В первую очередь необходимо исходить из безопасности и высокого качества изделий. В данных учреждениях предъявляются повышенные требования, которые необходимо соблюдать. Как сделать правильный выбор? На какие технические моменты следует обращать внимание? В данном материале рассмотрим основные правила выбора и более подробно остановимся на самых популярных и востребованных моделях.

Металлическая мебель для медицинских учреждений и лабораторий

Интересным решением станет металлическая мебель. Данные изделия обладают следующими преимуществами:

  • высокое качество сборки
  • хорошие показатели износостойкости (это благоприятно сказывается на эксплуатационном сроке изделий, благодаря чему гарантируется устойчивость практически любому физическому или механическому взаимодействию)
  • широкий выбор цвета
  • стальной корпус предоставит современный и стильный внешний вид, таким образом, подобные модели будут органично смотреться в любом помещении
  • относительно легкий вес, принимая во внимание специфику медицинских учреждений и лабораторий — это как раз именно то, что нужно
  • многофункциональность и универсальность
  • большой срок службы
  • безопасность (одно из самых главных достоинств, подобные модели производятся с учетом всех необходимых требований, экологически чистое сырье выступает гарантом полной безопасности)
  • гипоаллергенность (даже длительная эксплуатация не окажет никакого негативного воздействия на человека)
  • доступность (эти модели широко распространены на мебельном рынке, обладают относительно не высокой стоимостью и являются доступными практически каждому)

Процедурная мебель для медицинских учреждений и лабораторий

Еще одним хорошим решением станет процедурная мебель для подобных учреждений. Это неотъемлемые и незаменимые изделия, которые позволяют пациентам комфортно и качественно получать различные медицинские услуги. В каталоге продукции все модели производятся из экологически чистого сырья, таким образом, достигается абсолютная безопасность мебели. Она отличается гигиеничностью, поэтому можно быть уверенным в том, что такие модели даже после длительной эксплуатации не нанесут никакого вреда и не вызовут раздражений на коже. В тоже время такая мебель характеризуется износостойкостью: специфика медицинских учреждений и лабораторий рассчитана на повседневное пользование, так вот эти изделия предназначены на каждый день. Помимо того, неоспоримым достоинством является практичность. Как правило, для того, чтобы такую мебель подготовить к следующему пациенту достаточно влажной салфетки. Таким образом, буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок. Подобная мебель не подвержена истиранию и достойно переносит многократную уборку. Бережное отношение и повседневный уход гарантированно обеспечит большой срок службы.

Инструментальная мебель для медицинских учреждений и лабораторий

На сегодняшний день достаточно трудно себе данные заведения без инструментальной мебели. Это очень многофункциональные и универсальные изделия, которые способствуют штатной работе. Они очень удобны в эксплуатации, а также имеют небольшой вес, благодаря этому их достаточно легко передвинуть с одного места на другое. Они полностью соответствуют всем мировым стандартам и идеально подходят для медицинских учреждений и лабораторий.

Таким образом, обозначим требования, которым должны соответствовать данные модели:

  • безопасность
  • высокое качество производства
  • гипоаллергенность
  • гигиеничность
  • простой и легкий уход

Кроме того, необходимо отдавать предпочтение мебели, которая изготавливается из экологически чистого сырья. Делая ставку на вышеперечисленные требования, Вы получите не только многофункциональную мебель, но и предельно надежную и долговечную, которая предоставит удобство и комфорт на протяжении длительного времени.

Где купить мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Тайшете?

Компания ChiedoCover – лидер по производству мебели в России. Более 13 лет компания качественно изготавливает и реализует мебель для различных сфер жизни. Доставка продукции производится по всей России и странам СНГ. Высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять большие объемы, каждый стул и стол соответствует всем мировым стандартам. Каталог продукции включает в себя изделия, которые удачно смотрятся в любом помещении. Мебель от ChiedoCover гарантированно преобразит любой интерьер и упростит Вашу жизнь. Большой срок службы позволит наслаждаться и получать удовольствие от использования такой мебелью.

Купить мебель для медицинских учреждений и лабораторий в Тайшете можно на сайте компании. Вы можете оставить заявку или напрямую связаться с нашими менеджерами. Они познакомят с большим ассортиментом нашей продукции, а также порекомендуют оптимальный вариант, принимая во внимание все Ваши требования. Мебель от ChiedoCover — правильное решение для любого бизнеса.

Почему мебель для медицинских учреждений и лабораторий покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют