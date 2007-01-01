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          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для мероприятия на улице в Александрове оптом

          от 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Александрову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кристалл Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кристалл Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Гиза Зеленый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гиза Зеленый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Гиза Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Гиза Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Гиза Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гиза Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Паризьен Голубой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Во Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Во Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Во Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Феникс Черный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Блиц Красный, пластиковый
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          Мебель для мероприятий на улице: комфорт и гармония с ландшафтным дизайном

          Практически в любое время года на сегодняшний день доступны для посещения в Александрове всевозможные мероприятия, которые проходят на улице. Одними из ключевых факторов в проведении этих мероприятий являются различные погодные условия и температурные режимы.

          Мебель для мероприятий на улице должна соответствовать определенным требованиям. Во-первых, она должна быть практичной, отлично справляться со своими основными функциями, а также быть предельно надежной и долговечной.

          Хорошим вариантом являются уличные скамейки, основание которых изготовлено из металла, они отличаются стойкостью к различным неблагоприятным погодным условиям, обладают современным дизайном, который органично впишется практически в любой городской ландшафт.

          Самым практичным вариантом мебели для мероприятий на улице являются стулья Кьявари, изготовленные из полипропилена или пластика. Главными преимуществами этих моделей считается возможность использовать их в любое время года, при любой температуре, им не страшны ни снег, ни дождь. Также, благодаря современному дизайну, они станут украшением любого мероприятия.

          Данные стулья успешно себя зарекомендовали в сфере кейтеринга, они легкие, благодаря чему их не трудно перемещать с места на место, способны выдерживать различные механические нагрузки, в совокупности с приемлемой ценой — это хороший вариант для выездных мероприятий, где необходимо достаточно в короткий отрезок времени расставить столы и стулья и произвести оформление интерьера. Сфера кейтеринга набирает большую популярность и по некоторым прогнозам может выйти в лидеры по проведению мероприятий на улице.

          Где купить мебель для мероприятий на улице в Александрове и в Владимирской области?

          Наша компания — динамично развивающееся предприятие, осуществляющее производство, продажу мебели и текстиля для банкета. Для нас имеет значение каждая деталь в изготовлении продукции, поэтому мы тщательно подходили к подбору кадров в отдел технического контроля и качества наших товаров. Благодаря этому мы сумели снизить количество брака, увеличить темпы производства, и теперь готовы принимать большие оптовые заказы.

          Купить мебель для мероприятий на улице можно на официальном сайте нашей компании. Приятный и удобный дизайн веб-сайта, легкий поиск, широкий ассортимент и большой опыт наших менеджеров позволит Вам положиться на нашу компанию. Если Вы решили открыть бизнес в сфере кейтеринга и желаете произвести комплексное оснащение мебелью, тогда Вам нужно по контактам, которые имеются на нашем сайте, связаться любым удобным способом с менеджерами из отдела продаж. Все товары, которые выпускает наше производство имеют необходимые сопутствующие документы и сертификаты.

          Почему мебель для мероприятия на улице покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Александрова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Александрову ?

            Доставка товара по Александрову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Александрову ?

            Стоимость доставки по Александрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Александрову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Александрову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Александрове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Александрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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