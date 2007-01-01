Практически в любое время года на сегодняшний день доступны для посещения в Иваново всевозможные мероприятия, которые проходят на улице. Одними из ключевых факторов в проведении этих мероприятий являются различные погодные условия и температурные режимы.
Мебель для мероприятий на улице должна соответствовать определенным требованиям. Во-первых, она должна быть практичной, отлично справляться со своими основными функциями, а также быть предельно надежной и долговечной.
Хорошим вариантом являются уличные скамейки, основание которых изготовлено из металла, они отличаются стойкостью к различным неблагоприятным погодным условиям, обладают современным дизайном, который органично впишется практически в любой городской ландшафт.
Самым практичным вариантом мебели для мероприятий на улице являются стулья Кьявари, изготовленные из полипропилена или пластика. Главными преимуществами этих моделей считается возможность использовать их в любое время года, при любой температуре, им не страшны ни снег, ни дождь. Также, благодаря современному дизайну, они станут украшением любого мероприятия.
Данные стулья успешно себя зарекомендовали в сфере кейтеринга, они легкие, благодаря чему их не трудно перемещать с места на место, способны выдерживать различные механические нагрузки, в совокупности с приемлемой ценой — это хороший вариант для выездных мероприятий, где необходимо достаточно в короткий отрезок времени расставить столы и стулья и произвести оформление интерьера. Сфера кейтеринга набирает большую популярность и по некоторым прогнозам может выйти в лидеры по проведению мероприятий на улице.
Наша компания — динамично развивающееся предприятие, осуществляющее производство, продажу мебели и текстиля для банкета. Для нас имеет значение каждая деталь в изготовлении продукции, поэтому мы тщательно подходили к подбору кадров в отдел технического контроля и качества наших товаров. Благодаря этому мы сумели снизить количество брака, увеличить темпы производства, и теперь готовы принимать большие оптовые заказы.
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Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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