Мебель для мероприятия на улице в Пятигорске оптом

от 3 590 ₽

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Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
80 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван пластиковый Coccolona, белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый Coccolona, антрацит
Настоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло садовое Американо
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 коричневая
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 белая
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной пластиковый Кейт 180
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240
Настоящее фото товара Стол круглый Коктейльный Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый Коктейльный Кейт
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160
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Мебель для мероприятий на улице: комфорт и гармония с ландшафтным дизайном

Практически в любое время года на сегодняшний день доступны для посещения в Пятигорске всевозможные мероприятия, которые проходят на улице. Одними из ключевых факторов в проведении этих мероприятий являются различные погодные условия и температурные режимы.

Мебель для мероприятий на улице должна соответствовать определенным требованиям. Во-первых, она должна быть практичной, отлично справляться со своими основными функциями, а также быть предельно надежной и долговечной.

Хорошим вариантом являются уличные скамейки, основание которых изготовлено из металла, они отличаются стойкостью к различным неблагоприятным погодным условиям, обладают современным дизайном, который органично впишется практически в любой городской ландшафт.

Самым практичным вариантом мебели для мероприятий на улице являются стулья Кьявари, изготовленные из полипропилена или пластика. Главными преимуществами этих моделей считается возможность использовать их в любое время года, при любой температуре, им не страшны ни снег, ни дождь. Также, благодаря современному дизайну, они станут украшением любого мероприятия.

Данные стулья успешно себя зарекомендовали в сфере кейтеринга, они легкие, благодаря чему их не трудно перемещать с места на место, способны выдерживать различные механические нагрузки, в совокупности с приемлемой ценой — это хороший вариант для выездных мероприятий, где необходимо достаточно в короткий отрезок времени расставить столы и стулья и произвести оформление интерьера. Сфера кейтеринга набирает большую популярность и по некоторым прогнозам может выйти в лидеры по проведению мероприятий на улице.

Где купить мебель для мероприятий на улице в Пятигорске и в Ставропольском крае?

Наша компания — динамично развивающееся предприятие, осуществляющее производство, продажу мебели и текстиля для банкета. Для нас имеет значение каждая деталь в изготовлении продукции, поэтому мы тщательно подходили к подбору кадров в отдел технического контроля и качества наших товаров. Благодаря этому мы сумели снизить количество брака, увеличить темпы производства, и теперь готовы принимать большие оптовые заказы.

Купить мебель для мероприятий на улице можно на официальном сайте нашей компании. Приятный и удобный дизайн веб-сайта, легкий поиск, широкий ассортимент и большой опыт наших менеджеров позволит Вам положиться на нашу компанию. Если Вы решили открыть бизнес в сфере кейтеринга и желаете произвести комплексное оснащение мебелью, тогда Вам нужно по контактам, которые имеются на нашем сайте, связаться любым удобным способом с менеджерами из отдела продаж. Все товары, которые выпускает наше производство имеют необходимые сопутствующие документы и сертификаты.

Почему мебель для мероприятия на улице покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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