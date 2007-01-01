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          Товары по акции

          Мебель для музыкальной школы в Кирове оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кирову и Кировской области

          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер, золото деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, коричневый деревянный
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная ИЗО-4
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная ИЗО-2
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция многоместная ИЗО-2 на балке
          Настоящее фото товара Секция многоместная Форум+, произведённого компанией ChiedoCover
          8 385 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция многоместная Форум+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Форум, произведённого компанией ChiedoCover
          7 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная Форум
          Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
          Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Викинг, ясень
          Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, береза старый замок, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Викинг, береза старый замок
          Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, забрано, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стеновая панель Геометрик, забрано
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          Мебель для музыкальной школы: надежность и современный стиль

          Современные образовательные учреждения нуждаются в хорошей мебели, благодаря ей изменяется интерьер любого помещения, а также атмосфера и внешний вид. Хорошим решением станут предельно практичные изделия, которые можно использовать на каждый день. Сегодня существуют различные рекомендации по выбору, попытаемся разобраться как сделать правильное мебельное оснащение новой мебелью для музыкальной школы.

          Современная мебель для музыкальной школы: главные критерии

          В соответствии новым требованиям для подобных учреждений необходимо ориентироваться на безопасность, а также преимущественно отдавать предпочтение натуральным материалам, которые не вызывают никаких аллергических реакций и не наносят вреда для здоровья детей. Кроме того, удобство при посадке является крайне важным фактором, поскольку дети проводят достаточно много времени в музыкальной школе в статичном положении, как правило, сидя. Хорошая мебель для музыкальной школы должна быть также комфортной, эти изделия не должны отвлекать от занятий, если не будет у детей физического дискомфорта, то можно полностью сосредоточиться на получении новых знаний.

          Деревянная мебель для музыкальной школы

          Среди прочих материалов изготовления, одним из самых распространенных на сегодняшний день является массив дерева. Совсем не удивительно, что они настолько востребованы во всех сферах деятельности, поскольку сочетают в себе множество положительных качеств. Во-первых, они полностью соответствуют условиям экологичности, любой массив дерева обладает приятным запахом и великолепным дизайном, они станут настоящим произведением искусств и создадут оригинальный интерьер помещении музыкальной школы. Во-вторых, хорошая выгода таких моделей, высокое качество материала способствует сохранению их эксплуатационных качеств на протяжении долгого времени. Так как в образовательных учреждениях проводятся занятия с утра и до вечера, следовательно планируется использование этих изделий на протяжении всего дня и практически семь дней в неделю. В этой связи определяющим будет прочность конструкций и качество сборки. Металлический каркас идеально сочетается с деревянным сиденьем и обивкой. Это доступный и бюджетный вариант, который точно смогут себе позволить любые образовательные учреждения. Доступная мебель для музыкальной школы — это еще один критерий выбора.

          Как мы видим, на сегодняшний день рекомендуется соблюдать несколько правил выбора подобной мебели. Безусловно, это объясняется спецификой учреждений, на российском рынке представлены модели различного цвета и дизайна, поэтому каждая организация обязательно найдет подходящий вариант.

          Где купить мебель для музыкальной школы в Кирове?

          ChiedoCover – предприятие, занимающиеся производством и продажей мебели самого высокого качества. Мы уделяем пристальное внимание поставщикам сырья для нашей продукции, поскольку от этого напрямую зависит безопасность и экологичность товаров. Наша компания соблюдает все необходимые требования, поэтому каждый товар имеет соответствующие сертификаты и правила эксплуатации. Для нас важно, чтобы продукция, которую мы производим по достоинству была оценена нашими клиентами, поэтому мы отслеживаем отзывы о нас и оперативно реагируем на обратную связь.

          Купить мебель для музыкальной школы в Кирове можно у нас на сайте. Все очень просто: достаточно зайти на наш сайт, осуществить выбор продукции, а также оставить заявку и с Вами свяжется наш опытный менеджер, который сможет ответить на вопросы относительно эксплуатационных качеств и сферы применения того или иного товара.

          Почему мебель для музыкальной школы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Киров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кирову ?

            Доставка товара по Кирову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кирову ?

            Стоимость доставки по Кирову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кирову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кирову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кирове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кирову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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