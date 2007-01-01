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Общее впечатление от гостиницы формируется, в том числе, благодаря удачному мебельному оснащению. Качественная мебель для номеров предоставит посетителям отличный отдых и максимальный комфорт. В зависимости от бюджета можно выбрать наиболее подходящий материал изготовления. В Ивантеевке имеется большой выбор гостиниц, которые отличаются звездностью, а также дизайном и стилем. Рассмотрим основные материалы производства мебели для номеров.
Самым популярным вариантом является мягкая мебель для номеров. Это удобные и универсальные модели, которые практически идеально сочетаются с разными стилями. Если Вы уже произвели отделку помещений и Вам осталось только приобрести мебель, то это не проблема. Данные изделия отлично смотрятся в классическом стиле, а также невероятно эстетичны в экологическом, а также поп-арте и других. Массив дерева гарантирует экологичность и безопасность мягкой мебели для номеров. Она имеет приятный запах и позволит хорошо отдохнуть Вашим постояльцам. Огромный выбор цвета позволяет искусно комбинировать, а также, возможно, экспериментировать в поиске идеального сочетания. Несмотря на повседневное использование данная мебель не истирается, не рвется, а также не изменяет свой первоначальный внешний вид и на протяжении длительного времени будет хорошей основой для меблировки номеров Вашей гостиницы.
Не менее популярной является мебель для номеров на металлокаркасе. Это доступный и проверенный вариант, за счет своих хороших показателей эргономики они удачно вписываются в интерьеры даже очень небольших помещений, при этом оставляя полезную площадь. Кроме того, данные изделия — удачное решение для хостелов. Они рассчитаны на каждодневное использование и большую нагрузку, это прекрасный вариант для подобных заведений. Важно отметить, что сегодня на нашем сайте есть большой ассортимент мебели для номеров на металлокаркасе, Вы можете выбрать любой материал обивки и подходящий цвет.
Подытожим, хорошая мебель для номеров играет огромную роль: это не только функциональный атрибут, но и отличный декоративный элемент. Главное правило — покупайте качественную и практичную мебель, она станет настоящей опорой для Вашего малого бизнеса.
Компания ChiedoCover более 13 лет производит качественную мебель европейского дизайна. Вы всегда можете найти у нас в каталоге стулья и столы на металлокаркасе, а также мягкую мебель и многое другое. Мы развиваемся и стремимся стать лучше, работаем над созданием новых моделей, которые упростят Вашу жизнь и сделают ее более комфортной.
Купить мебель для номеров в Ивантеевке Вы всегда можете на нашем сайте. Вам достаточно посетить наш сайт, здесь Вашему вниманию новости компании, новинки нашего производства и другие важные аспекты работы компании. Доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ. Вы всегда можете заказать транспортировку новой мебели любой удобной для Вас транспортной компанией. Если Вы не определились какая модель идеально подходит для Вашего заведения, то это не проблема. Наши опытные менеджеры смогут решить любые поставленные задачи относительно меблировки в сегменте HoReCa и проконсультируют по любой модели нашей мебели.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
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Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня