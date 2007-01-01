Мебель для номеров в Шахтёрске оптом

от 6 390 ₽

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Настоящее фото товара Часы-будильник HC-12, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Часы-будильник HC-12
Настоящее фото товара Диван Честер Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
59 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер Диамант
Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
5
Диван Элефант Мини-2
Настоящее фото товара Диван Элефант 2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Элефант 2
Настоящее фото товара Диван Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Колизей
Настоящее фото товара Диван Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Милан 3
Настоящее фото товара Диван Дива П1, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дива П1
Настоящее фото товара Диван Дива П3, произведённого компанией ChiedoCover
55 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дива П3
Настоящее фото товара Диван Дива П2, произведённого компанией ChiedoCover
43 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Дива П2
Настоящее фото товара Диван Дива А3, произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Дива А3
Настоящее фото товара Диван Дива Д2, произведённого компанией ChiedoCover
68 850 ₽
Оптовая цена
5
Диван Дива Д2
Настоящее фото товара Кресло Дива Duno, произведённого компанией ChiedoCover
32 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Дива Duno
Настоящее фото товара Диван-кровать Баунти, произведённого компанией ChiedoCover
74 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать Баунти
Настоящее фото товара Диван-кровать Бустер, произведённого компанией ChiedoCover
32 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван-кровать Бустер
Настоящее фото товара Диван-кровать Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
63 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван-кровать Милан 3
Настоящее фото товара Кресло Уют, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Уют
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Простые рекомендации по выбору мебели для номеров

Общее впечатление от гостиницы формируется, в том числе, благодаря удачному мебельному оснащению. Качественная мебель для номеров предоставит посетителям отличный отдых и максимальный комфорт. В зависимости от бюджета можно выбрать наиболее подходящий материал изготовления. В Шахтёрске имеется большой выбор гостиниц, которые отличаются звездностью, а также дизайном и стилем. Рассмотрим основные материалы производства мебели для номеров.

Мягкая мебель для номеров

Самым популярным вариантом является мягкая мебель для номеров. Это удобные и универсальные модели, которые практически идеально сочетаются с разными стилями. Если Вы уже произвели отделку помещений и Вам осталось только приобрести мебель, то это не проблема. Данные изделия отлично смотрятся в классическом стиле, а также невероятно эстетичны в экологическом, а также поп-арте и других. Массив дерева гарантирует экологичность и безопасность мягкой мебели для номеров. Она имеет приятный запах и позволит хорошо отдохнуть Вашим постояльцам. Огромный выбор цвета позволяет искусно комбинировать, а также, возможно, экспериментировать в поиске идеального сочетания. Несмотря на повседневное использование данная мебель не истирается, не рвется, а также не изменяет свой первоначальный внешний вид и на протяжении длительного времени будет хорошей основой для меблировки номеров Вашей гостиницы.

Мебель для номеров на металлокаркасе

Не менее популярной является мебель для номеров на металлокаркасе. Это доступный и проверенный вариант, за счет своих хороших показателей эргономики они удачно вписываются в интерьеры даже очень небольших помещений, при этом оставляя полезную площадь. Кроме того, данные изделия — удачное решение для хостелов. Они рассчитаны на каждодневное использование и большую нагрузку, это прекрасный вариант для подобных заведений. Важно отметить, что сегодня на нашем сайте есть большой ассортимент мебели для номеров на металлокаркасе, Вы можете выбрать любой материал обивки и подходящий цвет.

Подытожим, хорошая мебель для номеров играет огромную роль: это не только функциональный атрибут, но и отличный декоративный элемент. Главное правило — покупайте качественную и практичную мебель, она станет настоящей опорой для Вашего малого бизнеса.

Где купить мебель для номеров в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover более 13 лет производит качественную мебель европейского дизайна. Вы всегда можете найти у нас в каталоге стулья и столы на металлокаркасе, а также мягкую мебель и многое другое. Мы развиваемся и стремимся стать лучше, работаем над созданием новых моделей, которые упростят Вашу жизнь и сделают ее более комфортной.

Купить мебель для номеров в Шахтёрске Вы всегда можете на нашем сайте. Вам достаточно посетить наш сайт, здесь Вашему вниманию новости компании, новинки нашего производства и другие важные аспекты работы компании. Доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ. Вы всегда можете заказать транспортировку новой мебели любой удобной для Вас транспортной компанией. Если Вы не определились какая модель идеально подходит для Вашего заведения, то это не проблема. Наши опытные менеджеры смогут решить любые поставленные задачи относительно меблировки в сегменте HoReCa и проконсультируют по любой модели нашей мебели.

Почему мебель для номеров покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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