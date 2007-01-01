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          Товары по акции

          Мебель для номеров в Ейске оптом

          от 3 699 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ейску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 711 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Фиеста
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
          Настоящее фото товара Кровать София, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать София
          Настоящее фото товара Кровать Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 516 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать Верона
          Настоящее фото товара Стул барный Джин, произведённого компанией ChiedoCover
          4 050 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Джин
          Настоящее фото товара Мягкая кровать Emerald, произведённого компанией ChiedoCover
          196 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Мягкая кровать Emerald
          Настоящее фото товара Фен Valera Hotello BLDC, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фен Valera Hotello BLDC
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1600, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фен Valera Premium Super 1600
          Настоящее фото товара Фен Valera Action Sp-White 1800, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фен Valera Action Sp-White 1800
          Настоящее фото товара Фен Valera Premium Smart Shaver 1600, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фен Valera Premium Smart Shaver 1600
          Настоящее фото товара Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW
          Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-B, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-B
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Основание для кровати Box Spring Hotel
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Основание для кровати Box Spring Rest
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          Простые рекомендации по выбору мебели для номеров

          Общее впечатление от гостиницы формируется, в том числе, благодаря удачному мебельному оснащению. Качественная мебель для номеров предоставит посетителям отличный отдых и максимальный комфорт. В зависимости от бюджета можно выбрать наиболее подходящий материал изготовления. В Ейске имеется большой выбор гостиниц, которые отличаются звездностью, а также дизайном и стилем. Рассмотрим основные материалы производства мебели для номеров.

          Мягкая мебель для номеров

          Самым популярным вариантом является мягкая мебель для номеров. Это удобные и универсальные модели, которые практически идеально сочетаются с разными стилями. Если Вы уже произвели отделку помещений и Вам осталось только приобрести мебель, то это не проблема. Данные изделия отлично смотрятся в классическом стиле, а также невероятно эстетичны в экологическом, а также поп-арте и других. Массив дерева гарантирует экологичность и безопасность мягкой мебели для номеров. Она имеет приятный запах и позволит хорошо отдохнуть Вашим постояльцам. Огромный выбор цвета позволяет искусно комбинировать, а также, возможно, экспериментировать в поиске идеального сочетания. Несмотря на повседневное использование данная мебель не истирается, не рвется, а также не изменяет свой первоначальный внешний вид и на протяжении длительного времени будет хорошей основой для меблировки номеров Вашей гостиницы.

          Мебель для номеров на металлокаркасе

          Не менее популярной является мебель для номеров на металлокаркасе. Это доступный и проверенный вариант, за счет своих хороших показателей эргономики они удачно вписываются в интерьеры даже очень небольших помещений, при этом оставляя полезную площадь. Кроме того, данные изделия — удачное решение для хостелов. Они рассчитаны на каждодневное использование и большую нагрузку, это прекрасный вариант для подобных заведений. Важно отметить, что сегодня на нашем сайте есть большой ассортимент мебели для номеров на металлокаркасе, Вы можете выбрать любой материал обивки и подходящий цвет.

          Подытожим, хорошая мебель для номеров играет огромную роль: это не только функциональный атрибут, но и отличный декоративный элемент. Главное правило — покупайте качественную и практичную мебель, она станет настоящей опорой для Вашего малого бизнеса.

          Где купить мебель для номеров в Ейске?

          Компания ChiedoCover более 13 лет производит качественную мебель европейского дизайна. Вы всегда можете найти у нас в каталоге стулья и столы на металлокаркасе, а также мягкую мебель и многое другое. Мы развиваемся и стремимся стать лучше, работаем над созданием новых моделей, которые упростят Вашу жизнь и сделают ее более комфортной.

          Купить мебель для номеров в Ейске Вы всегда можете на нашем сайте. Вам достаточно посетить наш сайт, здесь Вашему вниманию новости компании, новинки нашего производства и другие важные аспекты работы компании. Доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ. Вы всегда можете заказать транспортировку новой мебели любой удобной для Вас транспортной компанией. Если Вы не определились какая модель идеально подходит для Вашего заведения, то это не проблема. Наши опытные менеджеры смогут решить любые поставленные задачи относительно меблировки в сегменте HoReCa и проконсультируют по любой модели нашей мебели.

          Почему мебель для номеров покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ейск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ейску ?

            Доставка товара по Ейску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ейску ?

            Стоимость доставки по Ейску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ейску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ейску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ейске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ейску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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