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          Товары по акции

          Мебель для офисов в Благовещенске оптом

          от 4 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Благовещенску и Башкортостану

          Настоящее фото товара Стул офисный Неаполь, бежевый, хромированная ножка, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          5 990 ₽7 399 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул офисный Неаполь, бежевый, хромированная ножка
          Настоящее фото товара Стул офисный Неаполь, серый, хромированная ножка, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          5 990 ₽7 399 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул офисный Неаполь, серый, хромированная ножка
          Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, черный, ножка пятилучье, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул офисный Гирос, черный, ножка пятилучье
          Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, коричневый, ножка пятилучье, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул офисный Гирос, коричневый, ножка пятилучье
          Настоящее фото товара Кресло Ева NET, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Ева NET
          Настоящее фото товара Кресло Ева M, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Ева M
          Настоящее фото товара Кресло Ева P, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Ева P
          Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          4 490 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул офисный Гирос, экокожа, черный
          Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          4 490 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул офисный Гирос, рогожка, синий
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          27 990 ₽34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          27 990 ₽34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          24 990 ₽32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло офисное TopChairs Viking, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          24 990 ₽31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло офисное TopChairs Viking, серое
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          24 990 ₽33 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          21 990 ₽27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          15 790 ₽20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
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          Как найти хорошую мебель для офисов?

          Большую часть времени любой работы в офисе проходит в сидячем положении, поэтому к концу рабочего дня, что вполне естественно, может накапливаться усталость и боль в спине. Если Вы заботитесь о своих сотрудниках и желаете, чтобы они были максимально эффективны и полезны, тогда следует задуматься о покупке хорошей мебели для офисов. В данном материале постараемся ответить на довольно простой вопрос: как выбрать недорогую, долговечную мебель в Благовещенске, которая будет удобна и комфортабельна?

          Особенности выбора мебели для офисов на металлокаркасе

          Современная мебель имеет свои особенности и специфику. Рассмотрим более подробно мебель для офисов на металлокаркасе. Она полностью соответствует предъявляемым требованиям, таким образом руководители компаний могут смело выбирать данные изделия себе в офис. На российском рынке можно найти много моделей, каркас которых изготовлен из стали. Они характеризуются низкой стоимостью, которая никак не отражается и не сказывается на качестве и долговечности. Стильный дизайн, высокие показатели комфорта и удобства гарантируют Вашим сотрудникам более высокую продуктивность, поскольку ничего не будет отвлекать от работы.

          Основные преимущества:

          • удобство и комфорт (стандартом при выборе такой мебели является именно эти две составляющие, от них во многом зависит утомляемость и эффективность)
          • компактность (во многих офисах по принципу опен спейса, как правило, экономят полезную площадь, так что предпочтение отдается компактной мебели)
          • функциональность (мебель для офиса на металлокаркасе справится со своими основными функциями и, учитывая ежедневное использование, не изменит свои положительные качества)

          Мягкая мебель для офисов

          Мягкая мебель для офисов имеет свои достоинства и практически не имеет недостатков. Это практичные модели. Чаще всего руководители компаний выбирают такую мебель, которая будет легко приводиться в порядок. При повседневной уборке помещения, рабочие места должны быть убраны буквально за несколько минут. Кроме того, данные изделия очень приятны на ощупь, невероятно комфортны и, что очень важно, имеют большой срок службы. Таким образом, для руководителей компаний не потребуется быстрая замена таким изделиям. Они справятся с нагрузками и будут надежной опорой для мебельного оснащения любого помещения.

          Подытожим вышесказанное, сегодня качественная мебель для офисов производится из различных материалов, включая массив дерева, а также ДСП и МДФ. Преимущество по качеству можно смело отдать массиву дерева, такие модели обладают повышенной прочностью, они идеально справятся со всеми необходимыми функциональными задачами. Это универсальная мебель для офисов, которая в том числе сформирует положительное впечатление у приходящих к Вам в компанию гостей и деловых партнеров.

          Где купить мебель для офисов в Благовещенске?

          Компания ChiedoCover – это надежный партнер малого бизнеса в сегменте HoReCa. Мы изготовим мебель под любой дизайн — проект, с учетом всех Ваших предпочтений. Доставка продукции производится в любой регион России и стран СНГ в самые короткие сроки.

          Купить мебель для офиса в Благовещенске можно, для этого следует просто перейти на сайт нашей компании. Закажите обратный звонок и с Вами свяжется наш менеджер. Опытные и профессиональные сотрудники помогут найти полностью удовлетворяющее Вас решение по выбору мебели.

          Почему мебель для офисов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Благовещенск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Благовещенску ?

            Доставка товара по Благовещенску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Благовещенску ?

            Стоимость доставки по Благовещенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Благовещенску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Благовещенску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Благовещенске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Благовещенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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