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          Товары по акции

          Мебель для официального события в Москве оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Москве и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - хром, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - хром, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Браун 20мм
          Настоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 560 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 560 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо NET хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо NET черный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
          Настоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Денвер
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          Для проведения встречи на высшем уровне важно правильно выбрать мебель для официального события

          Для проведения встречи на высшем уроне нужно учесть множество нюансов, чаще всего подготовка к таким мероприятиям требует повышенного внимания. В Москве ежедневно проходят важные переговоры и другие официальные события. В этом материале постараемся разобраться как правильно подойти в выбору мебели для подобных мероприятий.

          Перед тем как сделать правильный выбор необходимо определиться с тем, какое количество человек будет присутствовать на том или ином событии, какое цветовое и мебельное оснащение интерьера. На сегодняшний день имеют большую актуальность и являются одними из самых продаваемых товаров — стулья хит с подлокотниками и вышивкой на спинке стула. В качестве вышивки может быть практически любой орнамент: герб РФ, для государственных переговоров или деловых встреч, официальных лиц, с вышивкой, с названием бренда вашей фирмы и компании или др. Достоинством этих моделей является одно из лучших сочетаний цены и качества. Они очень удобны и комфортабельны в эксплуатации, не вытягиваются, при повседневном и ежедневном использовании сиденье не покрывается катышками и не сбивается.

          Кроме того, удачным решением в выборе мебели для официального события являются стулья с пюпитрами. Этот выбор позволит Вам совместить две функции в одном: основная функция — место для сиденья, наличие пюпитра делает возможным производить различные записи, делать пометки в блокноте или тетради, которая отлично помещается на поверхность пюпитра. В тоже время, пюпитр можно использовать как поставку для ноутбука, в век современных технологий это замечание может являться ключевым при выборе мебели для официальных событий.

          Таким образом, оценивая всю важность деловых встреч, а также проведение мероприятий на высшем уровне, не стоит забывать о практичности мебели, главная особенность при выборе должна состоять в том, чтобы мебель была удобна, комфортабельна и имела длительный срок эксплуатации.

          Где купить мебель для официального события с вышивкой в виде герба РФ в Московской области?

          Одним из приоритетов компании ChiedoCover является европейский дизайн. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша продукция обладала высоким качеством и внешней привлекательностью. Сфера HoReCa имеет много специфических характеристик, но одной из важнейших является интерьер заведения, поскольку первое на что обращает внимание человек при входе в помещение — это мебельное и световое освещение. Поэтому мы всегда стремимся выпускать продукцию, которая будет иметь притягательный внешний вид.

          Купить мебель для официального события в Москве можно на нашем веб-сайте. Мы предельно внимательно отбираем менеджеров для нашей компании, основная цель которых постараться помочь в решении поставленной задачи от клиента. Свяжитесь с нашими менеджерами для того, чтобы получить профессиональную консультацию относительно любой продукции в нашем каталоге.

          Почему мебель для официального события покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Москву и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Москве ?

            Доставка товара по Москве осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Москве ?

            Стоимость доставки по Москве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Москве осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Москве телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Москве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Москве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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