Мебель для официального события в Шахтёрске оптом

от 4 290 ₽

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Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Настоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Samurai S-1.03 черное
Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Слинг вращающийся синий
Настоящее фото товара Стул Crocus, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 750 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Crocus, голубой
Настоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул София Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Мокка
Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
6 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка общественная М11, на колесах
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Gaius
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Mariquita на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole , произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Ole
Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
88 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бонд трехместный
Настоящее фото товара Кресло Swan Chair бежевый, с эффектом состаренной кожи, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Swan Chair бежевый, с эффектом состаренной кожи
Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Matrix
Настоящее фото товара Стул Альдо бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Альдо бежевый
Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул вращающийся MANS бирюзовый
Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS латте, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул вращающийся MANS латте
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Для проведения встречи на высшем уровне важно правильно выбрать мебель для официального события

Для проведения встречи на высшем уроне нужно учесть множество нюансов, чаще всего подготовка к таким мероприятиям требует повышенного внимания. В Шахтёрске ежедневно проходят важные переговоры и другие официальные события. В этом материале постараемся разобраться как правильно подойти в выбору мебели для подобных мероприятий.

Перед тем как сделать правильный выбор необходимо определиться с тем, какое количество человек будет присутствовать на том или ином событии, какое цветовое и мебельное оснащение интерьера. На сегодняшний день имеют большую актуальность и являются одними из самых продаваемых товаров — стулья хит с подлокотниками и вышивкой на спинке стула. В качестве вышивки может быть практически любой орнамент: герб РФ, для государственных переговоров или деловых встреч, официальных лиц, с вышивкой, с названием бренда вашей фирмы и компании или др. Достоинством этих моделей является одно из лучших сочетаний цены и качества. Они очень удобны и комфортабельны в эксплуатации, не вытягиваются, при повседневном и ежедневном использовании сиденье не покрывается катышками и не сбивается.

Кроме того, удачным решением в выборе мебели для официального события являются стулья с пюпитрами. Этот выбор позволит Вам совместить две функции в одном: основная функция — место для сиденья, наличие пюпитра делает возможным производить различные записи, делать пометки в блокноте или тетради, которая отлично помещается на поверхность пюпитра. В тоже время, пюпитр можно использовать как поставку для ноутбука, в век современных технологий это замечание может являться ключевым при выборе мебели для официальных событий.

Таким образом, оценивая всю важность деловых встреч, а также проведение мероприятий на высшем уровне, не стоит забывать о практичности мебели, главная особенность при выборе должна состоять в том, чтобы мебель была удобна, комфортабельна и имела длительный срок эксплуатации.

Где купить мебель для официального события с вышивкой в виде герба РФ в Сахалинской области?

Одним из приоритетов компании ChiedoCover является европейский дизайн. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша продукция обладала высоким качеством и внешней привлекательностью. Сфера HoReCa имеет много специфических характеристик, но одной из важнейших является интерьер заведения, поскольку первое на что обращает внимание человек при входе в помещение — это мебельное и световое освещение. Поэтому мы всегда стремимся выпускать продукцию, которая будет иметь притягательный внешний вид.

Купить мебель для официального события в Шахтёрске можно на нашем веб-сайте. Мы предельно внимательно отбираем менеджеров для нашей компании, основная цель которых постараться помочь в решении поставленной задачи от клиента. Свяжитесь с нашими менеджерами для того, чтобы получить профессиональную консультацию относительно любой продукции в нашем каталоге.

Почему мебель для официального события покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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