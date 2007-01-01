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          Товары по акции

          Мебель для паба в Омске оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Омску и Омской области

          Настоящее фото товара Стул барный Марли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Марли
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Барный стул Filon белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Filon белый
          Настоящее фото товара Барный стул Filon серый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Filon серый
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Paris, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          3 390 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Paris
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Dog, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Dog
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Do more of, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Do more of
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Earth, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф с ящиком для хранения Earth
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Motorcycle, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф с ящиком для хранения Motorcycle
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Repair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Repair
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Riding Way, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Riding Way
          Настоящее фото товара Барный стул Авимор, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Авимор
          Настоящее фото товара Барный стул Айкава, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Айкава
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
          Настоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 790 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Модерн NEW, белый
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          Правила выбора и особенности мебели для паба

          Современный рынок ресторанного бизнеса и увеселительных заведений имеет свои особенности, места общественного питания переживают пик популярности. Создание уникальной и неповторимой атмосферы в заведении в Омске требует финансовых вложений и дизайнерской мысли. В этом материале представляем хорошую мебель для паба, она станет основой для меблировки, а также прекрасной дополнит и выгодно подчеркнет основной интерьер помещения.

          Барная мебель для паба

          Прежде чем начать разговор о том, как правильно выбрать мебель, необходимо рассмотреть специфику данных заведений. Очевидно, что основной аудиторией подобных мест являются мужчины. Следовательно выбираем более брутальный стиль в отделке помещений и в мебельном оснащении. Барная мебель для паба превосходно подчеркнет истинный мужской стиль, сделает акцент на силе, статусности и надежности. Если следовать рекомендациям профессиональных дизайнеров, то выбор данных изделий позволит решить сразу две задачи: во-первых, это отличное посадочное место и, во-вторых, великолепный дизайн изделий станет настоящим украшением для заведения. Кроме того, универсальность — еще одно из их преимуществ, они отлично впишутся практически во все стили. Как правило, в интерьерах многих пабов преобладают черные, серые и коричневые тона — они символизируют серьезность, важность и могущество, как раз идеально подходящее под образ современного мужчины. Эта мебель органично будет смотреться в подобных заведениях, на сегодняшний день цвет изделий может быть любым.

          Деревянная мебель для паба

          Еще одним хорошим решением станет качественная деревянная мебель для паба. Важно учитывать, что массив дерева — это эксклюзивность, если Вы стремитесь к покупке оригинальных, модных и популярных моделей, тогда это именно то, что нужно. Данные изделия характеризуются долговечностью, такая мебель долго сохранит свои положительные качества, будет радовать Вас, а также Ваших посетителей своей функциональностью и великолепным внешним видом. Нельзя обойти стороной устойчивость и стойкость к различным воздействиям. Поскольку речь идет о преобладании мужской аудитории, следовательно мебель должна быть предельно прочной и надежной. Деревянная мебель для паба отвечает всем предъявляемым требованиям.

          Таким образом, красивая мебель для паба — это лицо Вашего заведения, она бывает разной, но предпочтительнее выбирать такие изделия, которые подчеркнут Вашу индивидуальность, что в конечном счете положительно скажется на Вашем доходе и прибыльности. Доступная стоимость позволяет широко использовать ее в подобных местах общественного питания.

          Где купить мебель для паба в Омске?

          Компания ChiedoCover имеет широкий выбор мебели для HoReCa. Наша мебель идеально смотрится в любом ресторане, кафе, а также баре или пабе. Комфортабельность и удобство — одни из главных преимуществ нашей продукции. Мы проектируем новые модели, которые обязательно станут популярными и востребованными, следите за нашими новинками в популярных мессенджерах и соцсетях.

          Купить мебель для паба в Омске довольно просто, Вам нужно зайти на наш сайт, где представлен полный каталог продукции. Рассмотрев его, оформите заказ понравившейся мебели, и наши менеджеры свяжутся с Вами в самое ближайшее время.

          Почему мебель для паба покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Омск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Омску ?

            Доставка товара по Омску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Омску ?

            Стоимость доставки по Омску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Омску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Омску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Омске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Омску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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