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          Товары по акции

          Мебель для пекарни в Находке оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Находке и Приморскому краю

          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          2 590 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          2 590 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Новинка
          2 990 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          Новинка
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          Новинка
          3 290 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Деревянный стол Фульда квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный стол Фульда квадратный 80x80
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          3 990 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          3 990 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          Хит
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гаага коричневый
          Настоящее фото товара Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Турин, бархат мятный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Турин, бархат мятный, золотые ножки
          Настоящее фото товара Диван Антверпен, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Антверпен
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          Выбираем мебель для пекарни: основные характеристики и особенности

          Открытие любого малого бизнеса достаточно трудоемкий процесс: сбор необходимых документов, подготовка и аренда помещения и одно из самых важных — мебельное оснащение. Места общественного питания имеют свои особенности, поэтому важно изучить рынок и точно выбрать свою нишу. Если Вы планируете открытие пекарни в Находке, тогда Вам необходимо обратить внимание на данную статью. Здесь мы рассмотрим как выбрать хорошую мебель для пекарни, приведем несколько вариантов, для того, чтобы каждый из потенциальных покупателей смог остановить свой выбор на наиболее подходящей модели.

          Деревянная мебель для пекарни

          Современная мебель имеет ряд специфических особенностей, для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо придерживаться определенным правилам. Отличным решением станет деревянная мебель для пекарни. Данные изделия изготавливаются из качественных материалов, так как это место общественного питания, соответственно к таким моделям предъявляются повышенные требования. Любая мебель из массива дерева наиболее безопасна и экологична, поэтому можно не сомневаться — такие изделия полностью соответствуют выдвигаемым требованиям. Деревянная мебель для пекарни выдерживает серьезные интенсивные нагрузки, поэтому делаем выбор в пользу надежных моделей. Прочный каркас обеспечивает высокую устойчивость, так как с учетом специфики заведения предполагается полная посадка и большой поток людей, следовательно важно, чтобы мебель была износостойкой. Данные изделия полностью соответствуют этим критериям.

          Мягкая мебель для пекарни

          Кроме того, одной из самых практичных, в таких условиях работы, является мягкая мебель для пекарни. Для поддержания чистоты и свежести в заведении необходимо несколько раз в день приводить в порядок мебель, данные изделия не требуют особого ухода, достаточно только салфетки из микрофибры. За счет универсальности они изящно впишутся в интерьер любой пекарни. На сегодняшний день в таких помещениях встречаются разные стили, более классические варианты: сочетание белого и черного или эко стиль, с преобладанием ярких цветов. Мягкая мебель для пекарни будет уместна в любом интерьере.

          Хорошая мебель для пекарни помимо практичности должна быть очень удобной, чтобы проведенное время в Вашем заведении оставило только приятные впечатление. Данные модели характеризуются хорошими показателями удобства и комфорта. В тоже компактность — также одна из их достоинств. Пекарни бывают разные по площади, данная мебель органично будет смотреться и в небольших помещениях.

          Итак, для того, чтобы мебель для пекарни отвечала всем предъявляемым требованиям важно продумать тот интерьер, который будет основным в заведении. Она великолепно дополнит интерьер и станет хорошей опорой для малого бизнеса.

          Где купить мебель для пекарни в Находке?

          Наше предприятие обладает большим опытом работы на российском рынке HoReCa. Мы с удовольствием выполним полный комплекс услуг по меблировке Вашего заведения общественного питания. Нашу продукцию отличает модный, современный, а также европейский дизайн и высокое качество.

          Купить мебель для пекарни в Находке можно на сайте нашей компании. Менеджеры ChiedoCover проходят переаттестацию, подтверждая свой класс и профессионализм. Наша консультация абсолютно бесплатна, свяжитесь с нашими менеджерами для оформления заказа.

          Почему мебель для пекарни покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Находку и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Находке ?

            Доставка товара по Находке осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Находке ?

            Стоимость доставки по Находке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Находке осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Находке телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Находке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Находке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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