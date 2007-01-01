Открытие любого малого бизнеса достаточно трудоемкий процесс: сбор необходимых документов, подготовка и аренда помещения и одно из самых важных — мебельное оснащение. Места общественного питания имеют свои особенности, поэтому важно изучить рынок и точно выбрать свою нишу. Если Вы планируете открытие пекарни в Цивильске, тогда Вам необходимо обратить внимание на данную статью. Здесь мы рассмотрим как выбрать хорошую мебель для пекарни, приведем несколько вариантов, для того, чтобы каждый из потенциальных покупателей смог остановить свой выбор на наиболее подходящей модели.
Современная мебель имеет ряд специфических особенностей, для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо придерживаться определенным правилам. Отличным решением станет деревянная мебель для пекарни. Данные изделия изготавливаются из качественных материалов, так как это место общественного питания, соответственно к таким моделям предъявляются повышенные требования. Любая мебель из массива дерева наиболее безопасна и экологична, поэтому можно не сомневаться — такие изделия полностью соответствуют выдвигаемым требованиям. Деревянная мебель для пекарни выдерживает серьезные интенсивные нагрузки, поэтому делаем выбор в пользу надежных моделей. Прочный каркас обеспечивает высокую устойчивость, так как с учетом специфики заведения предполагается полная посадка и большой поток людей, следовательно важно, чтобы мебель была износостойкой. Данные изделия полностью соответствуют этим критериям.
Кроме того, одной из самых практичных, в таких условиях работы, является мягкая мебель для пекарни. Для поддержания чистоты и свежести в заведении необходимо несколько раз в день приводить в порядок мебель, данные изделия не требуют особого ухода, достаточно только салфетки из микрофибры. За счет универсальности они изящно впишутся в интерьер любой пекарни. На сегодняшний день в таких помещениях встречаются разные стили, более классические варианты: сочетание белого и черного или эко стиль, с преобладанием ярких цветов. Мягкая мебель для пекарни будет уместна в любом интерьере.
Хорошая мебель для пекарни помимо практичности должна быть очень удобной, чтобы проведенное время в Вашем заведении оставило только приятные впечатление. Данные модели характеризуются хорошими показателями удобства и комфорта. В тоже компактность — также одна из их достоинств. Пекарни бывают разные по площади, данная мебель органично будет смотреться и в небольших помещениях.
Итак, для того, чтобы мебель для пекарни отвечала всем предъявляемым требованиям важно продумать тот интерьер, который будет основным в заведении. Она великолепно дополнит интерьер и станет хорошей опорой для малого бизнеса.
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Доставка товара по Цивильску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Цивильску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Цивильску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Цивильску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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