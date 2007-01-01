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          Товары по акции

          Мебель для пиццерии в Бердске оптом

          от 1 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бердску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лион, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лион, вельвет пыльно-голубой
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Лион, вельвет кремовый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, угольный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Валенсия, бархат, угольный
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, бархат, оливковый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Валенсия, бархат, бордовый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Валенсия, бархат, розовый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, желтый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Валенсия, небесно-голубой
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Валенсия, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Валенсия, голубой
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Валенсия, серый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Валенсия Винтаж
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, замша, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Валенсия, замша, коричневый
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          Успешное мебельное оснащение пиццерий — гарант удачного бизнеса

          Практически в любом районе Бердска можно встретить заведения общественного питания, которые специализируются на приготовлении пицц с самой различной начинкой. Родоначальником пиццы является Италия, однако на сегодняшний день весь мир с большим удовольствием завтракает, обедает или ужинает этим блюдом. Чтобы перекусить пиццой было не только приятно, но и комфортно необходимо выбрать мебельное оснащение для таких заведений.

          Интерьер пиццерий прекрасно сочетается со многими моделями стульев и столов, представленных на российском рынке. Одними из таких являются стулья Eames, а также Лион и Валенсия. В этом материале поближе рассмотрим данные модели и выделим главные факторы для правильного выбора мебели в подобных заведениях.

          Стулья Eames

          Стулья Eames – это изумительное сочетание уникального дизайна и повышенного комфорта. Если Вы стремитесь к тому, чтобы максимально угодить Вашим гостям, тогда это именно то, что нужно. Спинка стула разработана таким образом, что позволяет откидываться назад, а также слегка влево и вправо, это позволяет максимально удобно разместиться и расслабиться. Перекус пиццы на таких стульев превращается в одно удовольствие. Сегодня актуальны яркие цвета в оформлении интерьера пиццерий: желтый, красный, зеленый. Эти цветовые решения органично смотрятся на белом фоне.

          Следует отметить, технические характеристики стульев Eames: удачное сочетание дерева и металла в каркасе, а также пластикового сиденья позволяют с уверенностью говорить об их практичности, а также простоте в уходе и долговечности. Важным достоинством этих стульев является компактность и легкий вес.

          Стулья Валенсия и Лион

          Стулья Валенсия и Лион — это еще одно решение для мебельного оснащения пиццерий. Основным отличием этих стульев является неповторимый дизайн: деревянные ножки прекрасно сочетаются с велюровой обивкой сиденья. Помимо комфорта и удобства они обладают поистине уникальным стилем и станут украшением любой пиццерии.

          Где купить мебель для пиццерий в Новосибирской области?

          Приоритетной деятельностью нашей компании является комплексное оснащение мебелью и текстилем сегмента HoReCa. На российском рынке мы работаем с 2007 года и заслужили репутацию надежной и проверенной компании. Качество, долговечность и европейский дизайн — это основные составляющие востребованности нашей продукции.

          Купить мебель для пиццерий в Бердске можно на нашем официальном веб-сайте. Если Вы планируете обновить ресторан, кафе или пиццерию, то обращайтесь в компанию ChiedoCover. Очень профессиональные и компетентные менеджеры не заставят Вас ждать и помогут сделать правильный выбор. Доставка нашей продукции производится по всей России и странам СНГ. Вместе с приобретенным товаром доставляется вся сопроводительная документация по эксплуатации и уходу за мебелью.

          Почему мебель для пиццерии покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бердск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бердску ?

            Доставка товара по Бердску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бердску ?

            Стоимость доставки по Бердску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бердску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бердску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бердске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бердску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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