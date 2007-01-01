Практически в любом районе Рубцовска можно встретить заведения общественного питания, которые специализируются на приготовлении пицц с самой различной начинкой. Родоначальником пиццы является Италия, однако на сегодняшний день весь мир с большим удовольствием завтракает, обедает или ужинает этим блюдом. Чтобы перекусить пиццой было не только приятно, но и комфортно необходимо выбрать мебельное оснащение для таких заведений.
Интерьер пиццерий прекрасно сочетается со многими моделями стульев и столов, представленных на российском рынке. Одними из таких являются стулья Eames, а также Лион и Валенсия. В этом материале поближе рассмотрим данные модели и выделим главные факторы для правильного выбора мебели в подобных заведениях.
Стулья Eames – это изумительное сочетание уникального дизайна и повышенного комфорта. Если Вы стремитесь к тому, чтобы максимально угодить Вашим гостям, тогда это именно то, что нужно. Спинка стула разработана таким образом, что позволяет откидываться назад, а также слегка влево и вправо, это позволяет максимально удобно разместиться и расслабиться. Перекус пиццы на таких стульев превращается в одно удовольствие. Сегодня актуальны яркие цвета в оформлении интерьера пиццерий: желтый, красный, зеленый. Эти цветовые решения органично смотрятся на белом фоне.
Следует отметить, технические характеристики стульев Eames: удачное сочетание дерева и металла в каркасе, а также пластикового сиденья позволяют с уверенностью говорить об их практичности, а также простоте в уходе и долговечности. Важным достоинством этих стульев является компактность и легкий вес.
Стулья Валенсия и Лион — это еще одно решение для мебельного оснащения пиццерий. Основным отличием этих стульев является неповторимый дизайн: деревянные ножки прекрасно сочетаются с велюровой обивкой сиденья. Помимо комфорта и удобства они обладают поистине уникальным стилем и станут украшением любой пиццерии.
Приоритетной деятельностью нашей компании является комплексное оснащение мебелью и текстилем сегмента HoReCa. На российском рынке мы работаем с 2007 года и заслужили репутацию надежной и проверенной компании. Качество, долговечность и европейский дизайн — это основные составляющие востребованности нашей продукции.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Рубцовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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