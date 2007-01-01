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          Товары по акции

          Мебель для премиум ресторанов в Белгороде оптом

          от 1 900 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Белгороду и Белгородской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кроссбэк белый/ голубой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк белый/ розовый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк белый/ красный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          Хит
          3 040 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк дерево, венге
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 840 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-54%
          Хит
          2 800 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой
          Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
          80 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Монарх
          Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Бомбей палисандр
          Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Битта
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
          Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Байрон велюр изумруд
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          Мебель для премиум ресторанов: роскошь и высокое качество

          Сегодня рестораны в Белгороде пользуются большой популярностью, здесь широко представлены самые различные кухни мира. Очень большой выбор мест общественного питания позволяет посетителям найти идеальный ресторан. Для общего впечатления о заведении важно продумать мебельное оснащение. Как правильно выбрать мебель для премиум ресторанов? Если Вы планируете открытие подобных заведений, то данный материал будет как никогда кстати.

          Деревянная мебель для премиум ресторанов

          Эстетика мебели для премиум ресторанов — основа в формировании статуса заведения. Исходя из этого, наиболее подходящим материалом производства является массив дерева. Деревянная мебель для премиум ресторанов прекрасно будет смотреться как в классическом стиле, так и в других направлениях. Помимо высоких эстетических показателей, массив дерева — это самый безопасный и экологически чистый материал. Это можно использовать как хороший маркетинговый ход. Кроме того, данные изделия очень долговечны, они спокойно выдерживают физическое и механическое воздействие, они рассчитаны на повседневное пользование, поэтому для них не будет проблемой каждодневная полная посадка.

          Кожаная мебель для премиум ресторанов

          Еще одни вариантом меблировки подобных ресторанов является кожаная мебель для премиум ресторанов. Данные модели не накапливают пыль, не истираются, имеют роскошный, презентабельный внешний вид и изумительно вписываются в любые стилистические направления. Эти изделия также отличаются большим сроком службы, очень практичны (для уборки достаточно использовать салфетку из микрофибры и буквально несколько минут). Кожаная мебель для преимум ресторанов не накапливает пыль, антибактериальна и на протяжении длительного времени сохраняет все свои положительные качества. В тоже время, эти модели универсальны: они восхитительно сочетаются практически с любым основным интерьером в помещении.

          Итак, красивая и качественная мебель для премиум ресторанов, безусловно, преобразит каждый интерьер ресторана. Это идеальное сочетание цены и качества, за счет надежности и прочности изделий, Вы станете счастливым обладателем практичной, статусной и невероятно эстетичной мебели. Это отличное вложение в Ваш малый бизнес.

          Где купить мебель для премиум ресторанов в Белгороде?

          Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет занимается производством и продажей мебели. Мы осуществляем комплексное мебельное оснащение «под ключ». Наше производство располагается в Кировской области, доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ любой транспортной компанией. Наши преимущества: высокое качество, широкий ассортимент мебели, а также опытные и профессиональные сотрудники.

          Купить мебель для премиум ресторанов в Белгороде достаточно просто. Вам необходимо посетить наш сайт, сделать выбор и ожидать — с Вами в короткие сроки свяжутся наши менеджеры. Если Вы не смогли определиться с выбором, то это не проблема. Менеджеры из отдела продаж постоянно мониторят новые тренды на мебельном рынке, поэтому смогут предложить Вам самые актуальные модели, которые полностью удовлетворят все Ваши запросы.

          Почему мебель для премиум ресторанов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Белгород и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Белгороду ?

            Доставка товара по Белгороду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белгороду ?

            Стоимость доставки по Белгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Белгороду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белгороду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Белгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Белгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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