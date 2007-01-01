Сегодня рестораны в Дмитрове пользуются большой популярностью, здесь широко представлены самые различные кухни мира. Очень большой выбор мест общественного питания позволяет посетителям найти идеальный ресторан. Для общего впечатления о заведении важно продумать мебельное оснащение. Как правильно выбрать мебель для премиум ресторанов? Если Вы планируете открытие подобных заведений, то данный материал будет как никогда кстати.
Эстетика мебели для премиум ресторанов — основа в формировании статуса заведения. Исходя из этого, наиболее подходящим материалом производства является массив дерева. Деревянная мебель для премиум ресторанов прекрасно будет смотреться как в классическом стиле, так и в других направлениях. Помимо высоких эстетических показателей, массив дерева — это самый безопасный и экологически чистый материал. Это можно использовать как хороший маркетинговый ход. Кроме того, данные изделия очень долговечны, они спокойно выдерживают физическое и механическое воздействие, они рассчитаны на повседневное пользование, поэтому для них не будет проблемой каждодневная полная посадка.
Еще одни вариантом меблировки подобных ресторанов является кожаная мебель для премиум ресторанов. Данные модели не накапливают пыль, не истираются, имеют роскошный, презентабельный внешний вид и изумительно вписываются в любые стилистические направления. Эти изделия также отличаются большим сроком службы, очень практичны (для уборки достаточно использовать салфетку из микрофибры и буквально несколько минут). Кожаная мебель для преимум ресторанов не накапливает пыль, антибактериальна и на протяжении длительного времени сохраняет все свои положительные качества. В тоже время, эти модели универсальны: они восхитительно сочетаются практически с любым основным интерьером в помещении.
Итак, красивая и качественная мебель для премиум ресторанов, безусловно, преобразит каждый интерьер ресторана. Это идеальное сочетание цены и качества, за счет надежности и прочности изделий, Вы станете счастливым обладателем практичной, статусной и невероятно эстетичной мебели. Это отличное вложение в Ваш малый бизнес.
Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет занимается производством и продажей мебели. Мы осуществляем комплексное мебельное оснащение «под ключ». Наше производство располагается в Кировской области, доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ любой транспортной компанией. Наши преимущества: высокое качество, широкий ассортимент мебели, а также опытные и профессиональные сотрудники.
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Доставка товара по Дмитрову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дмитрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дмитрову осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дмитрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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