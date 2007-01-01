Мебель для премиум ресторанов в Пятигорске оптом

от 3 000 ₽

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Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW, произведённого компанией ChiedoCover
102 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW, произведённого компанией ChiedoCover
165 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BOX, произведённого компанией ChiedoCover
165 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BOX
Настоящее фото товара Кольцо для казана UNO KAZAN, произведённого компанией ChiedoCover
3 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для казана UNO KAZAN
Настоящее фото товара Решетка-гриль UNO GRILL, произведённого компанией ChiedoCover
4 600 ₽
Оптовая цена
5
Решетка-гриль UNO GRILL
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров UNO SHAMP, произведённого компанией ChiedoCover
5 200 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для шампуров UNO SHAMP
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
5 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (60 см), произведённого компанией ChiedoCover
6 300 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (60 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (70 см), произведённого компанией ChiedoCover
7 300 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (70 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
7 900 ₽
Оптовая цена
5
Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см)
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см), произведённого компанией ChiedoCover
8 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см)
Настоящее фото товара Крышка AHOS COVER (75 см), произведённого компанией ChiedoCover
9 600 ₽
Оптовая цена
4.3
Крышка AHOS COVER (75 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (48 см), произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Кольцо для казана AHOS KETTLE (48 см)
Настоящее фото товара Гриль-решетка AHOS GRILL (36см), произведённого компанией ChiedoCover
10 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Гриль-решетка AHOS GRILL (36см)
Настоящее фото товара Крышка AHOS COVER (100 см), произведённого компанией ChiedoCover
13 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Крышка AHOS COVER (100 см)
Настоящее фото товара Гриль-решетка AHOS GRILL (48см), произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Гриль-решетка AHOS GRILL (48см)
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Мебель для премиум ресторанов: роскошь и высокое качество

Сегодня рестораны в Пятигорске пользуются большой популярностью, здесь широко представлены самые различные кухни мира. Очень большой выбор мест общественного питания позволяет посетителям найти идеальный ресторан. Для общего впечатления о заведении важно продумать мебельное оснащение. Как правильно выбрать мебель для премиум ресторанов? Если Вы планируете открытие подобных заведений, то данный материал будет как никогда кстати.

Деревянная мебель для премиум ресторанов

Эстетика мебели для премиум ресторанов — основа в формировании статуса заведения. Исходя из этого, наиболее подходящим материалом производства является массив дерева. Деревянная мебель для премиум ресторанов прекрасно будет смотреться как в классическом стиле, так и в других направлениях. Помимо высоких эстетических показателей, массив дерева — это самый безопасный и экологически чистый материал. Это можно использовать как хороший маркетинговый ход. Кроме того, данные изделия очень долговечны, они спокойно выдерживают физическое и механическое воздействие, они рассчитаны на повседневное пользование, поэтому для них не будет проблемой каждодневная полная посадка.

Кожаная мебель для премиум ресторанов

Еще одни вариантом меблировки подобных ресторанов является кожаная мебель для премиум ресторанов. Данные модели не накапливают пыль, не истираются, имеют роскошный, презентабельный внешний вид и изумительно вписываются в любые стилистические направления. Эти изделия также отличаются большим сроком службы, очень практичны (для уборки достаточно использовать салфетку из микрофибры и буквально несколько минут). Кожаная мебель для преимум ресторанов не накапливает пыль, антибактериальна и на протяжении длительного времени сохраняет все свои положительные качества. В тоже время, эти модели универсальны: они восхитительно сочетаются практически с любым основным интерьером в помещении.

Итак, красивая и качественная мебель для премиум ресторанов, безусловно, преобразит каждый интерьер ресторана. Это идеальное сочетание цены и качества, за счет надежности и прочности изделий, Вы станете счастливым обладателем практичной, статусной и невероятно эстетичной мебели. Это отличное вложение в Ваш малый бизнес.

Где купить мебель для премиум ресторанов в Пятигорске?

Компания ChiedoCover на протяжении более 13 лет занимается производством и продажей мебели. Мы осуществляем комплексное мебельное оснащение «под ключ». Наше производство располагается в Кировской области, доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ любой транспортной компанией. Наши преимущества: высокое качество, широкий ассортимент мебели, а также опытные и профессиональные сотрудники.

Купить мебель для премиум ресторанов в Пятигорске достаточно просто. Вам необходимо посетить наш сайт, сделать выбор и ожидать — с Вами в короткие сроки свяжутся наши менеджеры. Если Вы не смогли определиться с выбором, то это не проблема. Менеджеры из отдела продаж постоянно мониторят новые тренды на мебельном рынке, поэтому смогут предложить Вам самые актуальные модели, которые полностью удовлетворят все Ваши запросы.

Почему мебель для премиум ресторанов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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