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          Товары по акции

          Мебель для ресепшен в Боре оптом

          от 20 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бору и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          53 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен составная Оптима
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 620 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          102 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          117 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
          39 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3, произведённого компанией ChiedoCover
          41 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 90, произведённого компанией ChiedoCover
          39 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка ресепшен Raut 90
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 120, произведённого компанией ChiedoCover
          44 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка ресепшен Raut 120
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
          50 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка ресепшен Raut 160
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 200, произведённого компанией ChiedoCover
          58 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка ресепшен Raut 200
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион II
          Настоящее фото товара Стойка администратора Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Гламрок
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          Как подобрать хорошую мебель для ресепшн?

          В любое время года гостиницы и отели в Боре востребованы: туристические поездки, рабочие командировки или другие обстоятельства иногда вынуждают нас останавливаться на некоторое время в этих заведениях. Зона ресепшена считается лицом любой гостиницы или отеля, поэтому важно хорошо продумать меблировку этого помещения, от правильного выбора будет зависеть общее впечатление от всего заведения. Качественная и статусная мебель для ресепшн должна обладать определенными характеристиками, постараемся найти идеальные изделия.

          Офисная мебель для ресепшн

          Одним из самых хороших и практичных вариантов меблировки является офисная мебель ресепшн. Это предельно доступные модели, имеющие низкую стоимость и высокие эксплуатационные качества. Материал производства такой мебели может быть разный, основным принципом является большой срок службы, европейский дизайн и стойкость к механическим и физическим воздействиям. Отметим несколько достоинств этих изделий: хорошая сборка, статусный и приятный внешний вид, широкий ассортимент моделей, а также выбор ткани обивки и цвета мебели. Это идеальное решение для зоны ресепшн, универсальность изделий позволяет превосходно сочетаться как в классике, так и в других стилях.

          Мягкая мебель для ресепшн

          В настоящее время покупатели все чаще оставляют заказы мягкой мебели для ресепшн. Определяющими факторами такого решения является изящный внешний вид, а также комфортабельность и максимальное удобство. Говоря о технических особенностях моделей следует отметить экологичность. Каркас их изготовлен из бука — прекрасной породы дерева, которая отличается прочностью, эксклюзивным, уникальным дизайном и легко поддается обработке. Такие изделия станут отличным элементом декора в любом помещении, помимо своих непосредственных функций, они украсят помещение, а Ваши посетители и гости заведения останутся довольны предоставленным комфортом. Кроме того, такая мебель легко и просто приводится в полный порядок, в условиях и специфике подобных заведений такое достоинство, несомненно, будет влиять на конечный выбор изделий.

          Таким образом, чтобы выбрать хорошую мебель для зоны ресепшн необходимо обращать внимание на стильный внешний вид, который должен хорошо совмещаться с высоким качеством и долговечностью. Если Вы сделаете выбор в пользу вышеописанных моделей, то можете быть уверенным — Ваши посетители и гости заведений сегмента HoReCa останутся полностью удовлетворены комфортом и интерьером.

          Где купить мебель для ресепшн в Боре?

          Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время мы проделали большую работу: модернизировали производственные линии, а также увеличили объемы выпускаемых моделей и расширили ассортимент. Мы производим качественную мебель, наша продукция отличается надежностью и долговечностью. Наша компания постоянно обновляет каталог, следите за нами в наших соцсетях.

          Купить мебель для ресепшн в Боре можно на нашем официальном веб-сайте. Здесь Вы также найдете много полезной информации, актуальные новости на мебельном рынке, модные тенденции и советы от эксперта. Профессиональные менеджеры из отдела продаж всегда готовы оказать поддержку и порекомендовать лучшее решение, с учетом всех Ваших требований и пожеланий.

          Почему мебель для ресепшен покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бор и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бору ?

            Доставка товара по Бору осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бору ?

            Стоимость доставки по Бору рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бору осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бору телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бору с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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