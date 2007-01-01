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          Товары по акции

          Мебель для ресепшен в Нур-Султане оптом

          от 22 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нур-Султану и Казахстану

          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3, произведённого компанией ChiedoCover
          41 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 200, произведённого компанией ChiedoCover
          58 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка ресепшен Raut 200
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион II
          Настоящее фото товара Стойка администратора Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Гламрок
          Настоящее фото товара Стойка администратора Диалог, произведённого компанией ChiedoCover
          23 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Диалог
          Настоящее фото товара Стойка администратора Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
          23 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка администратора Джаз
          Настоящее фото товара Стойка администратора Интер Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Интер Мини
          Настоящее фото товара Стойка администратора Марго, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Марго
          Настоящее фото товара Стойка администратора Лего, произведённого компанией ChiedoCover
          25 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка администратора Лего
          Настоящее фото товара Стойка администратора Колор, произведённого компанией ChiedoCover
          27 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Колор
          Настоящее фото товара Стойка администратора Интер, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка администратора Интер
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка администратора Орфей
          Настоящее фото товара Стойка администратора Фрешскин Студио, произведённого компанией ChiedoCover
          35 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка администратора Фрешскин Студио
          Настоящее фото товара Стойка администратора Соната, произведённого компанией ChiedoCover
          38 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Соната
          Настоящее фото товара Стойка администратора Аверсус с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          59 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Аверсус с подсветкой
          Настоящее фото товара Стойка администратора Modern, произведённого компанией ChiedoCover
          61 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка администратора Modern
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          Как подобрать хорошую мебель для ресепшн?

          В любое время года гостиницы и отели в Нур-Султане востребованы: туристические поездки, рабочие командировки или другие обстоятельства иногда вынуждают нас останавливаться на некоторое время в этих заведениях. Зона ресепшена считается лицом любой гостиницы или отеля, поэтому важно хорошо продумать меблировку этого помещения, от правильного выбора будет зависеть общее впечатление от всего заведения. Качественная и статусная мебель для ресепшн должна обладать определенными характеристиками, постараемся найти идеальные изделия.

          Офисная мебель для ресепшн

          Одним из самых хороших и практичных вариантов меблировки является офисная мебель ресепшн. Это предельно доступные модели, имеющие низкую стоимость и высокие эксплуатационные качества. Материал производства такой мебели может быть разный, основным принципом является большой срок службы, европейский дизайн и стойкость к механическим и физическим воздействиям. Отметим несколько достоинств этих изделий: хорошая сборка, статусный и приятный внешний вид, широкий ассортимент моделей, а также выбор ткани обивки и цвета мебели. Это идеальное решение для зоны ресепшн, универсальность изделий позволяет превосходно сочетаться как в классике, так и в других стилях.

          Мягкая мебель для ресепшн

          В настоящее время покупатели все чаще оставляют заказы мягкой мебели для ресепшн. Определяющими факторами такого решения является изящный внешний вид, а также комфортабельность и максимальное удобство. Говоря о технических особенностях моделей следует отметить экологичность. Каркас их изготовлен из бука — прекрасной породы дерева, которая отличается прочностью, эксклюзивным, уникальным дизайном и легко поддается обработке. Такие изделия станут отличным элементом декора в любом помещении, помимо своих непосредственных функций, они украсят помещение, а Ваши посетители и гости заведения останутся довольны предоставленным комфортом. Кроме того, такая мебель легко и просто приводится в полный порядок, в условиях и специфике подобных заведений такое достоинство, несомненно, будет влиять на конечный выбор изделий.

          Таким образом, чтобы выбрать хорошую мебель для зоны ресепшн необходимо обращать внимание на стильный внешний вид, который должен хорошо совмещаться с высоким качеством и долговечностью. Если Вы сделаете выбор в пользу вышеописанных моделей, то можете быть уверенным — Ваши посетители и гости заведений сегмента HoReCa останутся полностью удовлетворены комфортом и интерьером.

          Где купить мебель для ресепшн в Нур-Султане?

          Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время мы проделали большую работу: модернизировали производственные линии, а также увеличили объемы выпускаемых моделей и расширили ассортимент. Мы производим качественную мебель, наша продукция отличается надежностью и долговечностью. Наша компания постоянно обновляет каталог, следите за нами в наших соцсетях.

          Купить мебель для ресепшн в Нур-Султане можно на нашем официальном веб-сайте. Здесь Вы также найдете много полезной информации, актуальные новости на мебельном рынке, модные тенденции и советы от эксперта. Профессиональные менеджеры из отдела продаж всегда готовы оказать поддержку и порекомендовать лучшее решение, с учетом всех Ваших требований и пожеланий.

          Почему мебель для ресепшен покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нур-Султан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нур-Султану ?

            Доставка товара по Нур-Султану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нур-Султану ?

            Стоимость доставки по Нур-Султану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нур-Султану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нур-Султану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нур-Султане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нур-Султану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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