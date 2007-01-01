Мебель для ресепшен в Пятигорске оптом

от 1 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул офисный Гирос, серый
Настоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул София Премиум
Настоящее фото товара Кресло LMO-72 Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
22 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло LMO-72 Emily, синий
Настоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Lady пластик белый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Lady пластик коричневый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Lady пластик серо-зеленый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lady пластик черный
Настоящее фото товара Стул Валенсия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия оранжевый
Настоящее фото товара Стул Валенсия темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Валенсия темно-синий
Настоящее фото товара Стул Валенсия фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Валенсия фиолетовый
Настоящее фото товара Кресло Retro, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Retro, вяз, груша
Настоящее фото товара Диван Retro, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Retro, вяз, груша
Настоящее фото товара Кресло Dreifus, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Dreifus, оранжевый
Настоящее фото товара Кресло Rokin, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Rokin, белый
Настоящее фото товара Кресло Rokin, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Rokin, коричневый
Настоящее фото товара Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов
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Как подобрать хорошую мебель для ресепшн?

В любое время года гостиницы и отели в Пятигорске востребованы: туристические поездки, рабочие командировки или другие обстоятельства иногда вынуждают нас останавливаться на некоторое время в этих заведениях. Зона ресепшена считается лицом любой гостиницы или отеля, поэтому важно хорошо продумать меблировку этого помещения, от правильного выбора будет зависеть общее впечатление от всего заведения. Качественная и статусная мебель для ресепшн должна обладать определенными характеристиками, постараемся найти идеальные изделия.

Офисная мебель для ресепшн

Одним из самых хороших и практичных вариантов меблировки является офисная мебель ресепшн. Это предельно доступные модели, имеющие низкую стоимость и высокие эксплуатационные качества. Материал производства такой мебели может быть разный, основным принципом является большой срок службы, европейский дизайн и стойкость к механическим и физическим воздействиям. Отметим несколько достоинств этих изделий: хорошая сборка, статусный и приятный внешний вид, широкий ассортимент моделей, а также выбор ткани обивки и цвета мебели. Это идеальное решение для зоны ресепшн, универсальность изделий позволяет превосходно сочетаться как в классике, так и в других стилях.

Мягкая мебель для ресепшн

В настоящее время покупатели все чаще оставляют заказы мягкой мебели для ресепшн. Определяющими факторами такого решения является изящный внешний вид, а также комфортабельность и максимальное удобство. Говоря о технических особенностях моделей следует отметить экологичность. Каркас их изготовлен из бука — прекрасной породы дерева, которая отличается прочностью, эксклюзивным, уникальным дизайном и легко поддается обработке. Такие изделия станут отличным элементом декора в любом помещении, помимо своих непосредственных функций, они украсят помещение, а Ваши посетители и гости заведения останутся довольны предоставленным комфортом. Кроме того, такая мебель легко и просто приводится в полный порядок, в условиях и специфике подобных заведений такое достоинство, несомненно, будет влиять на конечный выбор изделий.

Таким образом, чтобы выбрать хорошую мебель для зоны ресепшн необходимо обращать внимание на стильный внешний вид, который должен хорошо совмещаться с высоким качеством и долговечностью. Если Вы сделаете выбор в пользу вышеописанных моделей, то можете быть уверенным — Ваши посетители и гости заведений сегмента HoReCa останутся полностью удовлетворены комфортом и интерьером.

Где купить мебель для ресепшн в Пятигорске?

Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время мы проделали большую работу: модернизировали производственные линии, а также увеличили объемы выпускаемых моделей и расширили ассортимент. Мы производим качественную мебель, наша продукция отличается надежностью и долговечностью. Наша компания постоянно обновляет каталог, следите за нами в наших соцсетях.

Купить мебель для ресепшн в Пятигорске можно на нашем официальном веб-сайте. Здесь Вы также найдете много полезной информации, актуальные новости на мебельном рынке, модные тенденции и советы от эксперта. Профессиональные менеджеры из отдела продаж всегда готовы оказать поддержку и порекомендовать лучшее решение, с учетом всех Ваших требований и пожеланий.

Почему мебель для ресепшен покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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