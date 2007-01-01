Мебель для ресепшен в Тайшете оптом

от 55 490 ₽

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Настоящее фото товара Диван Soft Life прямой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Soft Life прямой, темно-серый
Настоящее фото товара Диван Barcelona, трехместный белый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Barcelona, трехместный белый
Настоящее фото товара Диван Jack, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Jack, аквамарин
Настоящее фото товара Диван Nara, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
55 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Nara, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Nara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Nara, серый
Настоящее фото товара Диван Avec Plaisir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Avec Plaisir, светло-серый
Настоящее фото товара Диван La Rosa трехместный прямой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
67 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван La Rosa трехместный прямой бордовый
Настоящее фото товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р, произведённого компанией ChiedoCover
93 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Настоящее фото товара Диван Camber Sofa прямой серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
75 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный темно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
Настоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Настоящее фото товара Диван Kira прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
95 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Kira прямой серый
Настоящее фото товара Диван Fendy прямой светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Fendy прямой светло-серый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый
Настоящее фото товара Диван прямой голубой Costy, произведённого компанией ChiedoCover
83 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой голубой Costy
Настоящее фото товара Диван Морендо, прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
80 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Морендо, прямой бежевый
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Как подобрать хорошую мебель для ресепшн?

В любое время года гостиницы и отели в Тайшете востребованы: туристические поездки, рабочие командировки или другие обстоятельства иногда вынуждают нас останавливаться на некоторое время в этих заведениях. Зона ресепшена считается лицом любой гостиницы или отеля, поэтому важно хорошо продумать меблировку этого помещения, от правильного выбора будет зависеть общее впечатление от всего заведения. Качественная и статусная мебель для ресепшн должна обладать определенными характеристиками, постараемся найти идеальные изделия.

Офисная мебель для ресепшн

Одним из самых хороших и практичных вариантов меблировки является офисная мебель ресепшн. Это предельно доступные модели, имеющие низкую стоимость и высокие эксплуатационные качества. Материал производства такой мебели может быть разный, основным принципом является большой срок службы, европейский дизайн и стойкость к механическим и физическим воздействиям. Отметим несколько достоинств этих изделий: хорошая сборка, статусный и приятный внешний вид, широкий ассортимент моделей, а также выбор ткани обивки и цвета мебели. Это идеальное решение для зоны ресепшн, универсальность изделий позволяет превосходно сочетаться как в классике, так и в других стилях.

Мягкая мебель для ресепшн

В настоящее время покупатели все чаще оставляют заказы мягкой мебели для ресепшн. Определяющими факторами такого решения является изящный внешний вид, а также комфортабельность и максимальное удобство. Говоря о технических особенностях моделей следует отметить экологичность. Каркас их изготовлен из бука — прекрасной породы дерева, которая отличается прочностью, эксклюзивным, уникальным дизайном и легко поддается обработке. Такие изделия станут отличным элементом декора в любом помещении, помимо своих непосредственных функций, они украсят помещение, а Ваши посетители и гости заведения останутся довольны предоставленным комфортом. Кроме того, такая мебель легко и просто приводится в полный порядок, в условиях и специфике подобных заведений такое достоинство, несомненно, будет влиять на конечный выбор изделий.

Таким образом, чтобы выбрать хорошую мебель для зоны ресепшн необходимо обращать внимание на стильный внешний вид, который должен хорошо совмещаться с высоким качеством и долговечностью. Если Вы сделаете выбор в пользу вышеописанных моделей, то можете быть уверенным — Ваши посетители и гости заведений сегмента HoReCa останутся полностью удовлетворены комфортом и интерьером.

Где купить мебель для ресепшн в Тайшете?

Компания ChiedoCover основана в 2007 году, за это время мы проделали большую работу: модернизировали производственные линии, а также увеличили объемы выпускаемых моделей и расширили ассортимент. Мы производим качественную мебель, наша продукция отличается надежностью и долговечностью. Наша компания постоянно обновляет каталог, следите за нами в наших соцсетях.

Купить мебель для ресепшн в Тайшете можно на нашем официальном веб-сайте. Здесь Вы также найдете много полезной информации, актуальные новости на мебельном рынке, модные тенденции и советы от эксперта. Профессиональные менеджеры из отдела продаж всегда готовы оказать поддержку и порекомендовать лучшее решение, с учетом всех Ваших требований и пожеланий.

Почему мебель для ресепшен покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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