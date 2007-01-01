В любое время года гостиницы и отели в Волжском востребованы: туристические поездки, рабочие командировки или другие обстоятельства иногда вынуждают нас останавливаться на некоторое время в этих заведениях. Зона ресепшена считается лицом любой гостиницы или отеля, поэтому важно хорошо продумать меблировку этого помещения, от правильного выбора будет зависеть общее впечатление от всего заведения. Качественная и статусная мебель для ресепшн должна обладать определенными характеристиками, постараемся найти идеальные изделия.
Одним из самых хороших и практичных вариантов меблировки является офисная мебель ресепшн. Это предельно доступные модели, имеющие низкую стоимость и высокие эксплуатационные качества. Материал производства такой мебели может быть разный, основным принципом является большой срок службы, европейский дизайн и стойкость к механическим и физическим воздействиям. Отметим несколько достоинств этих изделий: хорошая сборка, статусный и приятный внешний вид, широкий ассортимент моделей, а также выбор ткани обивки и цвета мебели. Это идеальное решение для зоны ресепшн, универсальность изделий позволяет превосходно сочетаться как в классике, так и в других стилях.
В настоящее время покупатели все чаще оставляют заказы мягкой мебели для ресепшн. Определяющими факторами такого решения является изящный внешний вид, а также комфортабельность и максимальное удобство. Говоря о технических особенностях моделей следует отметить экологичность. Каркас их изготовлен из бука — прекрасной породы дерева, которая отличается прочностью, эксклюзивным, уникальным дизайном и легко поддается обработке. Такие изделия станут отличным элементом декора в любом помещении, помимо своих непосредственных функций, они украсят помещение, а Ваши посетители и гости заведения останутся довольны предоставленным комфортом. Кроме того, такая мебель легко и просто приводится в полный порядок, в условиях и специфике подобных заведений такое достоинство, несомненно, будет влиять на конечный выбор изделий.
Таким образом, чтобы выбрать хорошую мебель для зоны ресепшн необходимо обращать внимание на стильный внешний вид, который должен хорошо совмещаться с высоким качеством и долговечностью. Если Вы сделаете выбор в пользу вышеописанных моделей, то можете быть уверенным — Ваши посетители и гости заведений сегмента HoReCa останутся полностью удовлетворены комфортом и интерьером.
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отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Волжскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Волжскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Волжскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Волжскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня