+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для ресторана для большой компании в Ишиме оптом

          от 12 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишиму и Тюменской области

          Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Эвита темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Эвита мятный
          Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Эвита зеленый
          Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-1%
          13 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Полин светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Брайан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          12 990 ₽16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Брайан бежевый
          Настоящее фото товара Стул Брайан зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          12 990 ₽16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Брайан зеленый
          Настоящее фото товара Стул Atreve grace, черный, ножки дуб, BL19, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Atreve grace, черный, ножки дуб, BL19
          Настоящее фото товара Стул Atreve grace, серебристый, ножки дуб, BL03, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Atreve grace, серебристый, ножки дуб, BL03
          Настоящее фото товара Стул Atreve grace, оливковый, ножки дуб, BL75, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Atreve grace, оливковый, ножки дуб, BL75
          Настоящее фото товара Стул Atreve grace, бирюзовый, ножки орех, BL85, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve grace, бирюзовый, ножки орех, BL85
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Atreve prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Atreve prince, glamour, ножки черные, GLRT
          Настоящее фото товара Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
          Смотреть все

          Мебель для ресторана для большой компании

          Хороший банкет, корпоратив, а также юбилей или любое другое праздничное мероприятие имеет несколько особенностей. Важно не просто продумать организационные моменты, различные конкурсы, кухню, но и позаботиться об интерьере помещения, в частности, о мебельном оснащении. Хорошая мебель для ресторана для большой компании отлично справится со всеми своими основными функциями, станет удобным местом для сиденья и великолепно украсит сопутствующий интерьер заведения в Ишиме.

          Мебель для ресторана для большой компании на металлокаркасе

          Многообразие моделей позволяет сегодня рестораторам выбирать мебель на любой вкус. Мягкая мебель для ресторана для большой компании входит в топ — 3 продаж на мебельном рынке в России. Это обусловлено их универсальностью, современным внешним видом, а также практичностью и приемлемой стоимостью. Широкий ассортимент продукции — одно из преимуществ, в нашем каталоге можно выбрать дизайн мебели, цвет и ткань обивки. Эти изделия искусно преобразят заведения, как правило, посетители отдают предпочтение тем заведениям, которые отличаются роскошным интерьером, отличной кухней и уютом. Мягкая мебель для ресторана для большой компании будет как никогда кстати. Это достаточно компактные изделия, поэтому для правильной их меблировки не возникнет никаких проблем. Высокие показатели эстетики, стойкость к нагрузкам, а также европейский дизайн и хорошей внешний вид обязательно оценят по достоинству все Ваши посетители и гости заведений.

          Мебель для ресторана для большой компании на металлокаркасе

          Еще одной из рекомендаций по мебельному оснащению подобных заведений общественного питания является мебель для ресторана для большой компании на металлокаркасе. Высокое качество сборки, прочный и надежный каркас обеспечивают большой срок службы. Небольшой вес, роскошный внешний вид в совокупности с приемлемой стоимостью и эргономикой выдвигает эти модели в одни из самых востребованных и популярных. Идеальное сочетание сверх прочной стали, мягкого поролона — как основу и износостойкой ткани гарантирует Вам долгий срок службы. Если Вы планируете мебельное оснащение своего ресторана, то обратите внимание на вышеописанные модели.

          Таким образом, качественная мебель для ресторана для большой компании абсолютно точно изменит общее впечатление от Вашего заведения. Выбирайте практичные и стильные модели — это прекрасная основа для успешного малого бизнеса.

          Где купить мебель для ресторана для большой компании в Ишиме?

          Компания ChiedoCover – надежный партнер Вашего бизнеса, мы занимаемся производством и продажей мебели с 2007 года. Наши модели — бестселлеры завоевали большую популярность в России, мы стремимся к развитию и выпуску новых моделей. Большой и слаженный коллектив профессионалов своего дела, опытные сотрудники отдела качества обеспечивают высокое качество нашей продукции и долговечность.

          Купить мебель для ресторана для большой компании в Ишиме можно на нашем веб-сайте. Огромный каталог продукции, только проверенные поставщики и материалы производства — это является гарантией экологичности и безопасности наших товаров. Оставьте заявку на нашем сайте и с вами свяжутся в самое ближайшее время. Доставка нашей мебели осуществляется в любой регион России и стран СНГ.

          Почему мебель для ресторана для большой компании покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ишим и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишиму ?

            Доставка товара по Ишиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишиму ?

            Стоимость доставки по Ишиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ишиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ишиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ишиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют