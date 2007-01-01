Для того, чтобы хорошо организовать корпоратив, день рождение или любое другое торжественное мероприятие необходимо принимать во внимание множество нюансов. Хорошая мебель для ресторана для молодежи преобразит любой интерьер заведения. В Избербаше большой спрос среди молодежи на проведение праздничных и банкетных мероприятий. Меблировка ресторанов — важнейшая часть в создании эстетического представления у гостей, от правильного выбора изделий будет зависеть удобство и комфорт посетителей.
Большой выбор моделей на мебельном рынке позволяет с уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день рестораторы могут подобрать идеальную мебель с учетом основного интерьера в своем заведении. Великолепным решением станет мягкая мебель для ресторана для молодежи. Рассмотрим эти модели подробно, а также определим основные их преимущества и достоинства.
Данные изделия невероятно эстетичны, внешний вид полностью соответствует современным, европейским представлениям мебели. Небольшие габариты позволяют удачно и органично размещать их даже в небольших ресторанах, при этом большинство таких моделей — универсальны. Они очень приятны на ощупь, экологичны, обладают изумительными эксплуатационными характеристиками и на протяжении длительного времени сохранят свой первоначальный внешний вид. Мягкая мебель для ресторана для молодежи подходит под различные стили и направления, огромный выбор цвета в нашем каталоге продукции — это одно из преимуществ. В тоже время, практичность и износостойкость данных изделий также станет ощутимым достоинством.
Если Вы имеете ограниченный бюджет и не можете себе позволить модели, описанные выше, тогда для Вас есть отличный вариант — мебель для ресторана для молодежи на металлокаркасе. Это идеальное сочетание низкой стоимости и высокого качества. Каркас данных моделей изготовлен из надежной и прочной стали. В настоящее время на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет обивки сиденья. Мягкое сиденье обеспечивает повышенный комфорт и максимальное удобство для посетителей. Они замечательно стопируются, имеют большой срок службы и станут настоящей опорой для Вашего малого бизнеса.
Наша компания имеет несколько направлений производства мебели, мы изготавливаем деревянные стулья и столы, а также мягкую мебель, лофт и многое другое. Мы принимаем как розничные заказы, так и оптовые. Если Вы планируете оснащение ресторана, кафе, бара или другого заведения общественного питания, то обращайтесь к нашим менеджерам, они помогут сделать правильный выбор.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня