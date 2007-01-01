Мебель для ресторана для молодежи в Шахтёрске оптом

от 3 750 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ститч, вельвет оранжевый
Настоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Чак серый
Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
17 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Шале велюр синий
Настоящее фото товара Кресло Кристи серое, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
8 990 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Кристи серое
Настоящее фото товара Стул Монарх, черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монарх, черный, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Монарх королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монарх королевский синий
Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лион Страйпс велюр розовый
Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лион Страйпс велюр голубой
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр матовый зеленый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Ларго велюр черный
Настоящее фото товара Стул FROST салатовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул FROST салатовый
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP638А, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул LMZL-PP638А
Настоящее фото товара Стул LML-7094 Alex Gold, произведённого компанией ChiedoCover
5 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул LML-7094 Alex Gold
Настоящее фото товара Кресло LMO-69А Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
23 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло LMO-69А Swan, бордо
Смотреть все

Особенности мебели для ресторана для молодежи

Для того, чтобы хорошо организовать корпоратив, день рождение или любое другое торжественное мероприятие необходимо принимать во внимание множество нюансов. Хорошая мебель для ресторана для молодежи преобразит любой интерьер заведения. В Шахтёрске большой спрос среди молодежи на проведение праздничных и банкетных мероприятий. Меблировка ресторанов — важнейшая часть в создании эстетического представления у гостей, от правильного выбора изделий будет зависеть удобство и комфорт посетителей.

Мягкая мебель для ресторана для молодежи

Большой выбор моделей на мебельном рынке позволяет с уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день рестораторы могут подобрать идеальную мебель с учетом основного интерьера в своем заведении. Великолепным решением станет мягкая мебель для ресторана для молодежи. Рассмотрим эти модели подробно, а также определим основные их преимущества и достоинства.

Данные изделия невероятно эстетичны, внешний вид полностью соответствует современным, европейским представлениям мебели. Небольшие габариты позволяют удачно и органично размещать их даже в небольших ресторанах, при этом большинство таких моделей — универсальны. Они очень приятны на ощупь, экологичны, обладают изумительными эксплуатационными характеристиками и на протяжении длительного времени сохранят свой первоначальный внешний вид. Мягкая мебель для ресторана для молодежи подходит под различные стили и направления, огромный выбор цвета в нашем каталоге продукции — это одно из преимуществ. В тоже время, практичность и износостойкость данных изделий также станет ощутимым достоинством.

Мебель для ресторана для молодежи на металлокаркасе

Если Вы имеете ограниченный бюджет и не можете себе позволить модели, описанные выше, тогда для Вас есть отличный вариант — мебель для ресторана для молодежи на металлокаркасе. Это идеальное сочетание низкой стоимости и высокого качества. Каркас данных моделей изготовлен из надежной и прочной стали. В настоящее время на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет обивки сиденья. Мягкое сиденье обеспечивает повышенный комфорт и максимальное удобство для посетителей. Они замечательно стопируются, имеют большой срок службы и станут настоящей опорой для Вашего малого бизнеса.

Где купить мебель для ресторана для молодежи в Шахтёрске?

Наша компания имеет несколько направлений производства мебели, мы изготавливаем деревянные стулья и столы, а также мягкую мебель, лофт и многое другое. Мы принимаем как розничные заказы, так и оптовые. Если Вы планируете оснащение ресторана, кафе, бара или другого заведения общественного питания, то обращайтесь к нашим менеджерам, они помогут сделать правильный выбор.

Купить мебель для ресторана для молодежи в Шахтёрскее можно на нашем сайте. Для этого следует посетить наш официальный веб-сайт. Большой выбор мебели, различных аксессуаров и дополнительного оборудования — Вы обязательно найдете нужную модель. Опытные менеджеры готовы всегда предоставить профессиональную и компетентную консультацию относительно любой нашей продукции.

Почему мебель для ресторана для молодежи покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют