Подготовительный процесс к любым торжественным и праздничным мероприятиям занимает много времени. Это не удивительно, для того, чтобы провести хороший корпоратив или юбилей важно продумать не только сценарий. Мебельное оснащение ресторанов в Асбесте, где планируются подобные мероприятия имеет важное значение. От удобства и комфорта хорошей мебели для ресторанов на юбилей будет зависеть приятное времяпрепровождение приглашенных гостей и общее впечатление от торжества. Рассмотрим данные изделия подробно и определим какие модели будут идеально смотреться в любом ресторане.
На сегодняшний день самым экологичным и эстетичным материалов производства является деревянная мебель для ресторана на юбилей. На нашем сайте представлены различные модели, которые отличаются формой, дизайном, стоимостью и габаритами. Оптимальным решением станет классическая мебель. Такие модели подойдут для любого заведения, они имеют статусный, презентабельный вид, благодаря чему Вы сможете решить две задачи: функциональную (это отличное, комфортабельное место для сиденья, Ваши гости будут полностью удовлетворены удобством), а также декоративную (данные изделия превосходно смотреться и сочетаются практически с любым интерьером). Также одним из преимуществ является экологичность. Согласно многим проведенным исследованиям именно модели из массива дерева считаются самыми безопасными и полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются заведениями общественного питания.
Помимо деревянных изделий, хитом продаж считается металлическая мебель для ресторана на юбилей. Приведем основные их преимущества: практичность, долговечность, низкая цена, а также отличные эксплуатационные качества и универсальность. Данные модели — это классика жанра любых ресторанов, они невероятно компактные, изящные, превосходно смотрятся в как в больших, так и маленьких помещениях. Сегодня есть отличная возможность подобрать любой цветовой тон обивки сиденья, поэтому Вы максимально точно сможете подобрать в один цвет с Вашим основным цветом интерьера.
Каркас металлической мебели изготавливается из сверх надежной стали, мягкая основа состоит из поролона и тканевой обивки. В настоящее время покупатели могут сами выбрать любую ткань и цвет обивки. Еще одним достоинством является практичность. В условиях большого потока людей появляется необходимость в уборке помещения. Данные изделия имеют легкий вес, так что обслуживающему персоналу не составит труда передвинуть их с места на место и для приведения их в полный порядок, как правило, достаточно салфетки из микрофибры.
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Доставка товара по Асбесту осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Асбесту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Асбесту осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Асбесту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня