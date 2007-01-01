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          Товары по акции

          Мебель для ресторана на юбилей в Ноябрьске оптом

          от 1 240 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ноябрьску и Ямало-Ненецкому автономному округу

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          Хит
          1 240 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          Хит
          3 790 ₽4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-12 М с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Новинка
          2 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-9
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 990 ₽3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames DSR черный
          Настоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Дублин золотая осина
          Настоящее фото товара Стул Дублин коралл, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Дублин коралл
          Настоящее фото товара Стул Дублин манговый мохито, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Дублин манговый мохито
          Настоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Дублин тоффи
          Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames W серый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW коричневый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
          Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Лофт Штутгард
          Настоящее фото товара Стол Лофт Милано, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт Милано
          Настоящее фото товара Кровать Лофт М18, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать Лофт М18
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          Основные рекомендации по выбору мебели для ресторана на юбилей

          Подготовительный процесс к любым торжественным и праздничным мероприятиям занимает много времени. Это не удивительно, для того, чтобы провести хороший корпоратив или юбилей важно продумать не только сценарий. Мебельное оснащение ресторанов в Ноябрьске, где планируются подобные мероприятия имеет важное значение. От удобства и комфорта хорошей мебели для ресторанов на юбилей будет зависеть приятное времяпрепровождение приглашенных гостей и общее впечатление от торжества. Рассмотрим данные изделия подробно и определим какие модели будут идеально смотреться в любом ресторане.

          Деревянная мебель для ресторана на юбилей

          На сегодняшний день самым экологичным и эстетичным материалов производства является деревянная мебель для ресторана на юбилей. На нашем сайте представлены различные модели, которые отличаются формой, дизайном, стоимостью и габаритами. Оптимальным решением станет классическая мебель. Такие модели подойдут для любого заведения, они имеют статусный, презентабельный вид, благодаря чему Вы сможете решить две задачи: функциональную (это отличное, комфортабельное место для сиденья, Ваши гости будут полностью удовлетворены удобством), а также декоративную (данные изделия превосходно смотреться и сочетаются практически с любым интерьером). Также одним из преимуществ является экологичность. Согласно многим проведенным исследованиям именно модели из массива дерева считаются самыми безопасными и полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются заведениями общественного питания.

          Металлическая мебель для ресторана на юбилей

          Помимо деревянных изделий, хитом продаж считается металлическая мебель для ресторана на юбилей. Приведем основные их преимущества: практичность, долговечность, низкая цена, а также отличные эксплуатационные качества и универсальность. Данные модели — это классика жанра любых ресторанов, они невероятно компактные, изящные, превосходно смотрятся в как в больших, так и маленьких помещениях. Сегодня есть отличная возможность подобрать любой цветовой тон обивки сиденья, поэтому Вы максимально точно сможете подобрать в один цвет с Вашим основным цветом интерьера.

          Каркас металлической мебели изготавливается из сверх надежной стали, мягкая основа состоит из поролона и тканевой обивки. В настоящее время покупатели могут сами выбрать любую ткань и цвет обивки. Еще одним достоинством является практичность. В условиях большого потока людей появляется необходимость в уборке помещения. Данные изделия имеют легкий вес, так что обслуживающему персоналу не составит труда передвинуть их с места на место и для приведения их в полный порядок, как правило, достаточно салфетки из микрофибры.

          Где купить мебель для ресторана на юбилей в Ноябрьске?

          Компания ChiedoCover постоянно развивается, мы увеличили производственную мощь, запустили серийное производство мягких стульев. Наша компания ставит очень серьезные цели, мы являемся одними из лидеров по производству и продаже мебели в России. Профессионализм, многолетний опыт, уважительное отношение к каждому клиенту — мы стремимся к созданию идеальных условий для покупателей.

          Купить мебель для юбилея в Ноябрьске можно на нашем сайте. Здесь к Вашему вниманию представлен огромный выбор мебели: разные стили, цвета, формы, дизайн. Вы точно найдете именно то, что так давно искали. Менеджеры посодействуют в оформлении заказа и ответят на все сопутствующие вопросы относительно нашей продукции.

          Почему мебель для ресторана на юбилей покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ноябрьск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ноябрьску ?

            Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ноябрьску ?

            Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ноябрьску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ноябрьске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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