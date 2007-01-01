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          Товары по акции

          Мебель для ресторанного комплекса в Санкт-Петербурге оптом

          от 5 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

          Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
          6 990 ₽19 170 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Лофт
          Настоящее фото товара Полукресло Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          9 990 ₽11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Калипсо
          Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Самбука
          Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Эдвард Симпл
          Настоящее фото товара Полубарный стул Алагир, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полубарный стул Алагир
          Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полубарный стул Албена
          Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Полукресло Монако
          Настоящее фото товара Полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Версаль
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Мартин
          Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полукресло Кайя
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Битта
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          Рекомендации по выбору мебели для ресторанного комплекса

          Ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге представлен разным дизайном и стилем интерьера. Если Вы планируете открытие ресторанного комплекса, тогда одной из задач станет мебельное оснащение. Основная цель любого малого бизнеса в сфере общественного питания сводится к привлечению посетителей и клиентов, и, как следствие, получение дохода. Особое внимание нужно уделить комфортной и удобной мебели, поскольку именно от этого зависит приятный отдых Ваших гостей и посетителей. Сегодня непросто подобрать хорошую мебель для ресторанного комплекса. На мебельном рынке представлен широкий ассортимент продукции, как выбрать качественные, модные и стильные изделия?

          Деревянная мебель для ресторанного комплекса

          Одной из часто запрашиваемых моделей является деревянная мебель для ресторанного комплекса. Основные ее характеристики: высокие показатели устойчивости, стойкость к повседневному использованию. Данные изделия свободно переносят нагрузку, практичны и обладают изысканным, неповторимым внешним видом, таким образом, они абсолютно заслуженно станут визитной карточкой Вашего заведения. Надежностью и долговечность обеспечивает прочный каркас, а отличная сборка гарантирует большой срок службы. Эти изделия являются хорошим вариантом для меблировки и прекрасным элементом декора любого интерьера.

          Мебель для ресторанного комплекса на металлокаркасе

          Мебель для ресторанного комплекса на металлокаркасе станет прекрасным решением для самых разных стилей. Многие дизайнеры и рестораторы относят данные изделия к универсальным. Они превосходно вписываются практически в любой дизайн интерьера. Удачное сочетание металлического корпуса и мягкой обивки предоставит посетителям и гостям максимальный комфорт и уют. Элегантный внешний вид таких моделей характеризует и олицетворяет статусность. Каркас, выполненный из стали спокойно выдержит ежедневные полные посадки и большую проходимость.

          Складная мебель для ресторанного комплекса

          Интересным вариантом является складная мебель для ресторанного комплекса. Такие модели великолепны для летней террасы, когда в летнее время есть возможность расположить мебель на улице возле заведения. Компактность, легкий вес, практичность и низкая цена — основные преимущества данных изделий. Это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты мебели.

          Где купить мебель для ресторанного комплекса в Санкт-Петербурге?

          Компания ChiedoCover отличается слаженной работой всех сотрудников, начиная от производства до наших опытных и профессиональных менеджеров. Наша компания занимает ведущее место на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса.

          Мы гордимся нашей продукцией и внимательно относимся к каждому заказу. Опытные сотрудники знают все тонкости и нюансы своей работы, мы постоянно развиваемся, покоряя новые вершины.

          Купить мебель для ресторанного комплекса в Санкт-Петербурге можно на официальном сайте нашей компании. Тактичный и вежливый подход наших менеджеров к каждому клиенту позволяет установить продуктивный и результативный диалог. Менеджеры из отдела продаж быстро и легко подберут нужную Вам мебель. Сделайте один звонок нашим менеджерам и Вам предоставят полную информацию о нашей продукции.

          Почему мебель для ресторанного комплекса покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Санкт-Петербург и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Санкт-Петербургу ?

            Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Санкт-Петербургу ?

            Стоимость доставки по Санкт-Петербургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Санкт-Петербургу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Санкт-Петербурге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Санкт-Петербургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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