Ресторанный бизнес в Туле представлен разным дизайном и стилем интерьера. Если Вы планируете открытие ресторанного комплекса, тогда одной из задач станет мебельное оснащение. Основная цель любого малого бизнеса в сфере общественного питания сводится к привлечению посетителей и клиентов, и, как следствие, получение дохода. Особое внимание нужно уделить комфортной и удобной мебели, поскольку именно от этого зависит приятный отдых Ваших гостей и посетителей. Сегодня непросто подобрать хорошую мебель для ресторанного комплекса. На мебельном рынке представлен широкий ассортимент продукции, как выбрать качественные, модные и стильные изделия?
Одной из часто запрашиваемых моделей является деревянная мебель для ресторанного комплекса. Основные ее характеристики: высокие показатели устойчивости, стойкость к повседневному использованию. Данные изделия свободно переносят нагрузку, практичны и обладают изысканным, неповторимым внешним видом, таким образом, они абсолютно заслуженно станут визитной карточкой Вашего заведения. Надежностью и долговечность обеспечивает прочный каркас, а отличная сборка гарантирует большой срок службы. Эти изделия являются хорошим вариантом для меблировки и прекрасным элементом декора любого интерьера.
Мебель для ресторанного комплекса на металлокаркасе станет прекрасным решением для самых разных стилей. Многие дизайнеры и рестораторы относят данные изделия к универсальным. Они превосходно вписываются практически в любой дизайн интерьера. Удачное сочетание металлического корпуса и мягкой обивки предоставит посетителям и гостям максимальный комфорт и уют. Элегантный внешний вид таких моделей характеризует и олицетворяет статусность. Каркас, выполненный из стали спокойно выдержит ежедневные полные посадки и большую проходимость.
Интересным вариантом является складная мебель для ресторанного комплекса. Такие модели великолепны для летней террасы, когда в летнее время есть возможность расположить мебель на улице возле заведения. Компактность, легкий вес, практичность и низкая цена — основные преимущества данных изделий. Это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты мебели.
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Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня