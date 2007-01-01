Мебель для ресторанов в Пятигорске оптом

от 22 990 ₽

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Настоящее фото товара Диван Терраса, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Терраса
Настоящее фото товара Диван Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Веранда
Настоящее фото товара Плетеный диван Фуджи, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный диван Фуджи
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Вояж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
40 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван 3х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
52 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван 3х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
40 290 ₽
Оптовая цена
5
Диван прямой Лаунж
Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
48 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван прямой Лаунж, с ящиком
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван угловой Лаунж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван угловой Лаунж, правый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, левый, произведённого компанией ChiedoCover
54 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван угловой Лаунж Box, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, правый, произведённого компанией ChiedoCover
54 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Лаунж Box, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2х-местный Лаунж
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
56 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Лаунж Box
Настоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
61 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3х-местный Лаунж
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Советы и рекомендации по выбору мебели для ресторанов

Открытие ресторана — это достаточно сложный процесс, который требует выполнения расчетов, продумывание интерьера и заказа банкетной мебели. О последнем факторе поговорим более подробно. Сегодня, в Пятигорске большой выбор ресторанов абсолютно на любой вкус, поэтому посетители могут выбрать именно тот стиль, который больше всего располагает к приятному времяпрепровождению.

Советы по выбору мебели для ресторанов

Мебель для ресторанов следует выбирать прежде всего с учетом стилистических особенностей. Сегодня очень популярна лофт мебель, этот стиль, пришедший к нам из США не теряет своих актуальных позиций на российском рынке HoReCa. Эта мебель отличается изысканностью, неповторимым дизайном, а также эксклюзивностью и максимальной комфортабельностью. Мебель лофт характеризуется наличием двух составляющих: дерева и металла. В каталоге продукции представлены модели лофт самых разных видов, большой ассортимент — это гарантия того, что Вы найдете именно ту модель, которую искали.

Стулья Кьявари

Кроме того, стулья Кьявари — отличный вариант для оснащения ресторанов, они создадут атмосферу торжественности и роскоши в штатном режиме ресторана и станут ослепительным украшением любой свадебной церемонии в Вашем заведении. Кьявари изготавливаются из дерева, благодаря чему это предельно безопасный и экологически чистый материал. Отличным достоинством таких стульев является большой срок службы, поэтому покупка стульев Кьявари в Ваш ресторан — удачная инвестиция в бизнес.

Стулья Хит и столы Лидер 1 — классика мебельного оснащения

Самым распространенным вариантом меблировки в ресторан является комплект стульев Хит и банкетных столов Лидер 1. Это максимально доступное сочетание для оснащения заведения, которое характеризуется прежде всего практичностью, компактностью и универсальностью. На сегодняшний день большой выбор цветовой гаммы делает возможным органично вписывать мебель в сопутствующий интерьер Вашего ресторана.

Итак, для того, чтобы сделать правильные шаги по выбору мебели необходимо четко следовать выбранным принципам, учитывая при этом стиль, а также интерьер помещения и цветовую гамму.

Где купить мебель для ресторанов в Пятигорске и Ставропольском крае?

ChiedoCover – компания осуществляющая производство и продажу банкетной мебели. Мы работаем только с проверенными поставщиками, поэтому наши покупатели приобретают предельно качественный и надежный товар. Мы занимаем одно из лидирующих мест в России по темпам развития продаж банкетной мебели, на данный момент у нас имеется пять собственных производственных площадок, что позволяет принимать оптовые заказы.

Купить мебель для ресторанов в Пятигорске можно на сайте компании ChiedoCover. Мы предлагаем быстрые сроки доставки продукции, широкий спектр товаров на любой кошелек и вкус. Если Вы заинтересовались нашей продукцией, то свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж.

Почему мебель для ресторанов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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