Мебель для ресторанов в Шахтёрске оптом

от 3 750 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ститч, вельвет оранжевый
Настоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Чак серый
Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
17 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Шале велюр синий
Настоящее фото товара Стул Монарх королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монарх королевский синий
Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лион Страйпс велюр серый
Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лион Страйпс велюр розовый
Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лион Страйпс велюр голубой
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Софи велюр матовый красный
Настоящее фото товара Кресло Egg, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
43 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Egg, терракот
Настоящее фото товара Стул NYMERIA синий, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул NYMERIA синий
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-009 светло-серое/ клетка, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло LMZL-PP620-009 светло-серое/ клетка
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-010, серый/клетка, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло LMZL-PP620-010, серый/клетка
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-012, антрацит/белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло LMZL-PP620-012, антрацит/белый
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP638А, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул LMZL-PP638А
Настоящее фото товара Кресло LMO-69А Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
23 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло LMO-69А Swan, бордо
Смотреть все

Советы и рекомендации по выбору мебели для ресторанов

Открытие ресторана — это достаточно сложный процесс, который требует выполнения расчетов, продумывание интерьера и заказа банкетной мебели. О последнем факторе поговорим более подробно. Сегодня, в Шахтёрске большой выбор ресторанов абсолютно на любой вкус, поэтому посетители могут выбрать именно тот стиль, который больше всего располагает к приятному времяпрепровождению.

Советы по выбору мебели для ресторанов

Мебель для ресторанов следует выбирать прежде всего с учетом стилистических особенностей. Сегодня очень популярна лофт мебель, этот стиль, пришедший к нам из США не теряет своих актуальных позиций на российском рынке HoReCa. Эта мебель отличается изысканностью, неповторимым дизайном, а также эксклюзивностью и максимальной комфортабельностью. Мебель лофт характеризуется наличием двух составляющих: дерева и металла. В каталоге продукции представлены модели лофт самых разных видов, большой ассортимент — это гарантия того, что Вы найдете именно ту модель, которую искали.

Стулья Кьявари

Кроме того, стулья Кьявари — отличный вариант для оснащения ресторанов, они создадут атмосферу торжественности и роскоши в штатном режиме ресторана и станут ослепительным украшением любой свадебной церемонии в Вашем заведении. Кьявари изготавливаются из дерева, благодаря чему это предельно безопасный и экологически чистый материал. Отличным достоинством таких стульев является большой срок службы, поэтому покупка стульев Кьявари в Ваш ресторан — удачная инвестиция в бизнес.

Стулья Хит и столы Лидер 1 — классика мебельного оснащения

Самым распространенным вариантом меблировки в ресторан является комплект стульев Хит и банкетных столов Лидер 1. Это максимально доступное сочетание для оснащения заведения, которое характеризуется прежде всего практичностью, компактностью и универсальностью. На сегодняшний день большой выбор цветовой гаммы делает возможным органично вписывать мебель в сопутствующий интерьер Вашего ресторана.

Итак, для того, чтобы сделать правильные шаги по выбору мебели необходимо четко следовать выбранным принципам, учитывая при этом стиль, а также интерьер помещения и цветовую гамму.

Где купить мебель для ресторанов в Шахтёрске и Сахалинской области?

ChiedoCover – компания осуществляющая производство и продажу банкетной мебели. Мы работаем только с проверенными поставщиками, поэтому наши покупатели приобретают предельно качественный и надежный товар. Мы занимаем одно из лидирующих мест в России по темпам развития продаж банкетной мебели, на данный момент у нас имеется пять собственных производственных площадок, что позволяет принимать оптовые заказы.

Купить мебель для ресторанов в Шахтёрске можно на сайте компании ChiedoCover. Мы предлагаем быстрые сроки доставки продукции, широкий спектр товаров на любой кошелек и вкус. Если Вы заинтересовались нашей продукцией, то свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж.

Почему мебель для ресторанов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют