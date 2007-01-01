Открытие ресторана — это достаточно сложный процесс, который требует выполнения расчетов, продумывание интерьера и заказа банкетной мебели. О последнем факторе поговорим более подробно. Сегодня, в Тольятти большой выбор ресторанов абсолютно на любой вкус, поэтому посетители могут выбрать именно тот стиль, который больше всего располагает к приятному времяпрепровождению.
Мебель для ресторанов следует выбирать прежде всего с учетом стилистических особенностей. Сегодня очень популярна лофт мебель, этот стиль, пришедший к нам из США не теряет своих актуальных позиций на российском рынке HoReCa. Эта мебель отличается изысканностью, неповторимым дизайном, а также эксклюзивностью и максимальной комфортабельностью. Мебель лофт характеризуется наличием двух составляющих: дерева и металла. В каталоге продукции представлены модели лофт самых разных видов, большой ассортимент — это гарантия того, что Вы найдете именно ту модель, которую искали.
Стулья Кьявари
Кроме того, стулья Кьявари — отличный вариант для оснащения ресторанов, они создадут атмосферу торжественности и роскоши в штатном режиме ресторана и станут ослепительным украшением любой свадебной церемонии в Вашем заведении. Кьявари изготавливаются из дерева, благодаря чему это предельно безопасный и экологически чистый материал. Отличным достоинством таких стульев является большой срок службы, поэтому покупка стульев Кьявари в Ваш ресторан — удачная инвестиция в бизнес.
Стулья Хит и столы Лидер 1 — классика мебельного оснащения
Самым распространенным вариантом меблировки в ресторан является комплект стульев Хит и банкетных столов Лидер 1. Это максимально доступное сочетание для оснащения заведения, которое характеризуется прежде всего практичностью, компактностью и универсальностью. На сегодняшний день большой выбор цветовой гаммы делает возможным органично вписывать мебель в сопутствующий интерьер Вашего ресторана.
Итак, для того, чтобы сделать правильные шаги по выбору мебели необходимо четко следовать выбранным принципам, учитывая при этом стиль, а также интерьер помещения и цветовую гамму.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тольятти осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тольятти с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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