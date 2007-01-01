Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бугуруслану и Оренбургской области
Сегодня востребованы практически любые места общественного питания: удобство, а также комфортабельность и возможность быстро перекусить привлекает внимание посетителей. Для того, чтобы грамотно произвести меблировку рюмочной необходимо исходить из простых правил. Одно из самых главных — хорошая мебель для рюмочной должна быть очень надежной и доступной. Рассмотрим далее наиболее успешные модели для оснащения подобных заведений.
Аудиторией и контингентом таких мест является преимущественно мужская категория граждан, поэтому важно, чтобы мебель была надежной, не ломалась и имела большой срок службы. Отличный внешний вид и универсальность также считаются одними из основных требований, выдвигаемых к таким изделиям. Пластиковая мебель для рюмочной является прекрасным решением для интерьеров любых стилей. Это идеальный вариант: данные изделия долговечны, практичны, имеют большой выбор цвета и формы. На сегодняшний день такие модели отличаются низкой стоимостью, поэтому можно уверенно заявлять, что это оптимальное сочетание цены и качества. Кроме того, они обладают отличными качествами эргономики, компактны, что в условиях мебельного оснащения рюмочных имеет очень большое значение. Таким образом, они прекрасно справятся со всеми своими обязанностями и станут незаменимым атрибутом любого подобного заведения.
Интересным вариантом является мебель для рюмочной на металлокаркасе. Это самый классический вид, металлические ножки говорят нам об устойчивости и хорошем эксплуатационном сроке, учитывая их небольшой вес, а также мобильность, можно сказать о том, что данные изделия превосходно подходят для подобных мест общественного питания. Искусное сочетание металлического каркаса и удобного, мягкого, комфортного сиденья расположит Ваших посетителей к приятному отдыху и отличному времяпрепровождению.
Итак, чтобы не переплачивать и выбрать хорошую мебель для рюмочной необходимо отдавать предпочтения высококачественным моделям, которые отличаются долговечностью, практичностью и имеют приемлемую стоимость. Широкий спектр цветовой гаммы на мебельном рынке позволит легко выбрать именно ту расцветку и форму изделия, которая максимально удачно будет смотреться именно в Вашем заведении.
ChiedoCover – компания, нацеленная на достижение самых высоких целей и результатов. Мы тщательно следим за каждой деталью производства, поэтому наша мебель самая надежная. Наши менеджеры уважительно относятся к каждому клиенту, мы стараемся помочь выбрать мебель, учитывая все предъявляемые требования и Ваши рекомендации.
Купить мебель для рюмочной в Бугуруслане можно на сайте компании. Мы постоянно оптимизируем интерфейс, сегодня на сайте представлен удобный и простой поиск, который облегчает выбор мебели. Если Вы заинтересовались какой-то моделью, то оставьте заявку нашим менеджерам из отдела продаж. Они в самые короткие сроки с Вами свяжутся и будут готовы ответить на все возникшие вопросы относительно выбранной Вами мебели.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Бугуруслану осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Бугуруслану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бугуруслану осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бугуруслану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня