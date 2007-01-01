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          Товары по акции

          Мебель для рюмочной в Наро-Фоминске оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Наро-Фоминску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, светлый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Stapelfeld
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-11 Н
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Лофт-11 М
          Настоящее фото товара Стул Лофт винт, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт винт
          Настоящее фото товара Стул Лофт додо, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лофт додо
          Настоящее фото товара Стул Лофт-14, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-14
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул полубарный Лофт Альтрон
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул полубарный Лофт Терракс
          Настоящее фото товара Стул барный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Лофт Терракс
          Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Палетт
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          Простые рекомендации по выбору мебели для рюмочной

          Сегодня востребованы практически любые места общественного питания: удобство, а также комфортабельность и возможность быстро перекусить привлекает внимание посетителей. Для того, чтобы грамотно произвести меблировку рюмочной необходимо исходить из простых правил. Одно из самых главных — хорошая мебель для рюмочной должна быть очень надежной и доступной. Рассмотрим далее наиболее успешные модели для оснащения подобных заведений.

          Пластиковая мебель для рюмочной

          Аудиторией и контингентом таких мест является преимущественно мужская категория граждан, поэтому важно, чтобы мебель была надежной, не ломалась и имела большой срок службы. Отличный внешний вид и универсальность также считаются одними из основных требований, выдвигаемых к таким изделиям. Пластиковая мебель для рюмочной является прекрасным решением для интерьеров любых стилей. Это идеальный вариант: данные изделия долговечны, практичны, имеют большой выбор цвета и формы. На сегодняшний день такие модели отличаются низкой стоимостью, поэтому можно уверенно заявлять, что это оптимальное сочетание цены и качества. Кроме того, они обладают отличными качествами эргономики, компактны, что в условиях мебельного оснащения рюмочных имеет очень большое значение. Таким образом, они прекрасно справятся со всеми своими обязанностями и станут незаменимым атрибутом любого подобного заведения.

          Мебель для рюмочной на металлокаркасе

          Интересным вариантом является мебель для рюмочной на металлокаркасе. Это самый классический вид, металлические ножки говорят нам об устойчивости и хорошем эксплуатационном сроке, учитывая их небольшой вес, а также мобильность, можно сказать о том, что данные изделия превосходно подходят для подобных мест общественного питания. Искусное сочетание металлического каркаса и удобного, мягкого, комфортного сиденья расположит Ваших посетителей к приятному отдыху и отличному времяпрепровождению.

          Итак, чтобы не переплачивать и выбрать хорошую мебель для рюмочной необходимо отдавать предпочтения высококачественным моделям, которые отличаются долговечностью, практичностью и имеют приемлемую стоимость. Широкий спектр цветовой гаммы на мебельном рынке позволит легко выбрать именно ту расцветку и форму изделия, которая максимально удачно будет смотреться именно в Вашем заведении.

          Где купить мебель для рюмочной в Наро-Фоминске?

          ChiedoCover – компания, нацеленная на достижение самых высоких целей и результатов. Мы тщательно следим за каждой деталью производства, поэтому наша мебель самая надежная. Наши менеджеры уважительно относятся к каждому клиенту, мы стараемся помочь выбрать мебель, учитывая все предъявляемые требования и Ваши рекомендации.

          Купить мебель для рюмочной в Наро-Фоминске можно на сайте компании. Мы постоянно оптимизируем интерфейс, сегодня на сайте представлен удобный и простой поиск, который облегчает выбор мебели. Если Вы заинтересовались какой-то моделью, то оставьте заявку нашим менеджерам из отдела продаж. Они в самые короткие сроки с Вами свяжутся и будут готовы ответить на все возникшие вопросы относительно выбранной Вами мебели.

          Почему мебель для рюмочной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Наро-Фоминск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Наро-Фоминску ?

            Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Наро-Фоминску ?

            Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Наро-Фоминску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Наро-Фоминске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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